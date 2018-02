Maakuntavaalit ansaitsevat oman vaalipäivänsä

Lokakuun maakuntavaaleja järjestetään kiireellä. Vaaleja koskeva lainsäädäntö on vielä vahvistamatta, vaikka Euroopan neuvoston suosituksen mukaan sen pitäisi olla valmis vuotta ennen vaalipäivää. Laki kuitenkin viipyy, sillä massiivista sote- ja maakuntauudistusta ei ole vielä saatu maaliin.

Lopullisen varmuuden puuttuminen on jarruttanut puolueiden valmistautumista vaaleihin. Se on ymmärrettävää, mutta varovaisuus ei saisi näyttäytyä välinpitämättömyytenä. Maakuntien vastuulle on uudistuksessa tulossa merkittäviä poliittisia päätöksiä, joten maakuntavaalit ovat tärkeät vaalit ja niiden tuloksella on vaikutusta äänestäjien arkipäivään.

Maakuntauudistuksessa maakuntien vastuulle ovat siirtymässä sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi esimerkiksi pelastustoimi, kaavoitus ja elinkeinopolitiikka. Ihmisille tärkeitä lähipalveluita koskevat päätökset tehdään jatkossa entistä useammin maakuntatasolla.

Ensimmäisten maakuntavaalien kohdalla on olennaista, että maakuntien roolista ja tehtävistä jaetaan tietoa ja käydään keskustelua. Ratkaisu pitää maakuntavaalit erikseen eikä esimerkiksi presidentinvaalien yhteydessä oli osin pakon sanelema mutta joka tapauksessa oikea. Maakuntavaalit ansaitsevat huomion poliittisen keskustelun keskipisteenä erityisesti nyt, kun ne järjestetään ensimmäisen kerran.

Vaalien painoarvon havainnollistamisen kannalta olisi tärkeää saada ehdolle raskaan sarjan poliitikkoja. Keski-Suomen kansanedustajista ei tammikuussa vielä kukaan ilmoittanut asettuvansa ehdolle (KSML 18.1.). Toivottavasti tilanne vaalien lähestyessä muuttuu tai ehdolle asettuu muita näkyviä vaikuttajia.

Olisi myös tärkeää, että ehdokkaat olisivat aktiivisia mediassa ja toisivat esille ajatuksiaan. Maakuntavaalien näkyminen viestimissä ja katukuvassa kertoisi osaltaan maakuntahallinnosta ja sen merkittävyydestä kansalaisille. Olisikin monesta näkökulmasta perusteltua, että puolueet panostaisivat vaaleihin tosissaan.

Maakunnallista päätöksentekoa ja vaaleja koskeva keskustelu tuskin kuitenkaan käynnistyy kunnolla, ennen kuin sote- ja maakuntauudistus saadaan valmiiksi. Se pitäisi tehdä nyt viivyttelemättä.