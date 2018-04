Maanteiden kuopat ovat turvallisuusriski

Jälleen on se aika keväästä, kun katujen ja maanteiden valtavat kuopat aiheuttavat vaaratilanteita. Kuoppaa väistävä autoilija voi ajautua väärälle kaistalle tai seuraavaa kuoppaa epätoivoisesti silmillään vahtaava kuljettaja saattaa huomaamattaan aiheuttaa kadunkulmassa vaaratilanteen muille liikkujille.

Katujen ja teiden kuopista on puhuttu paljon, mutta vain toisen luokan ongelmina. Viranomaisten, poliisinkin, suhtautuminen kuoppiin on ollut välinpitämätöntä. Ne on katsottu osaksi liikenneympäristöä. Näin ei tietenkään saisi olla.

Kuopat pakottavat kuljettajat katsomaan nykyisin tien pintaa paljon enemmän kuin turvallisen liikkumisen kannalta olisi hyväksi. Kuljettajien katseen pitäisi seurata muuta liikennettä ja katujen sekä teiden reunustoja. Jos muun liikenteen seuranta jää kuoppien takia puutteelliseksi, riskit liikenteessä kasvavat. Erityisen vaarallisia kuopat ovat liikenteeseen pian pelmahtaville moottoripyöräilijöille ja mopoilijoille.

Teiden kuopat vaurioittavat myös monien autoja. Renkaita ja vanteita rikkoutuu. Pahimmillaan auton ripustukset vaurioituvat. Korjauslaskut ovat yksittäiselle onnettomalle autoilijalle suuria. Viranomaiset eivät yleensä suostu korvauksiin vaan vetoavat siihen, että auto pitää liikenteessä pystyä pysäyttämään aina ennen estettä eli kuoppaa.

Kuopat ovat kansallinen häpeä. Teidemme kunto on kamala, kun vertaa niitä vaikkapa keskieurooppalaisiin tai muihin pohjoismaisiin teihin. Myös Keski-Euroopassa on pakkasta, lunta, vesisadetta ja vaihtelevia kelejä.

Hallitus istuu kehysriihtä. Maanteiden korjausvelkaa on yritetty lisärahalla hoitaa kuntoon, mutta silmämääräiset mittarit näyttävät toista. Tiet rapistuvat koko ajan ja ovat luvattoman reikäisiä. Teiden korjaamiseen tarvittaisiin vuosittain ainakin 300 miljoonan euron lisärahoitus. Tämä tarkoittaisi, että maassa käytettäisiin 1,3 miljardia euroa vuosittain perusväylänpitoon.

Valtio kerää autoilijoilta joka vuosi noin 8 miljardia euroa veroina ja maksuina. Suurin tulonlähde ovat bensan ja dieselin polttoaineverot. Ne tuottavat lähes 3 miljardia euroja. Olisikin kohtuullista, että näiden vastapainoksi tiet eivät olisi kuoppaisia kynnöksiä ja vaatisi kaikilta ihmisiltä katumaasturia.