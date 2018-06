Makedonian pitkä nimikiista saattaa ratketa

Kreikan ja Makedonian pitkäaikainen nimikiista liikahti kohti ratkaisua, kun maiden pääministerit pääsivät sopuun Makedonia-nimen käytöstä. Sen mukaan Jugoslaviaan aikaisemmin kuuluneesta Makedonian tasavallasta käytettäisiin jatkossa nimeä Pohjois-Makedonia erotuksena Kreikan pohjoisosassa sijaitsevasta Makedonian maakunnasta.

Nimikiista on hiertänyt maiden välejä Makedonian tasavallan vuonna 1991 tapahtuneesta itsenäistymisestä lähtien. Kreikka ei ole hyväksynyt Makedonia-nimen käyttöä ja on estänyt Makedonian liittymisen sekä EU:hun että Natoon. Itsenäisyyden alkuvaiheessa Kreikka rankaisi Makedoniaa myös talouspakotteilla, mutta ne purettiin, kun Makedonia vuonna 1995 muutti lippuaan ja perustuslakiaan.

Itse nimikiistalla on juuria antiikissa asti, mutta varsinaisesti se pohjautuu vuoden 1913 Bukarestin rauhaan, jossa viimeksi Osmanien valtakuntaan kuuluneet Makedonian alueet jaettiin nykyistä rajaa noudatellen Serbian ja Kreikan välille. Makedonia-nimi periytyi alueille rajan molemmin puolin, ja nimen käytöstä kiisteltiin Jugoslavian ja Kreikan välillä aika ajoin jo 1940–80-luvuilla.

Pitkäaikaisen kiistan lopullinen ratkeaminen on vieläkin monen mutkan takana, sillä yleinen mielipide sekä kansalaisten että poliitikkojen keskuudessa on molemmissa maissa jakautunut. Kreikkaa hallitseva vasemmistopuolue Syriza on ajanut nykyistä sopuratkaisua, mutta kansallismielinen hallituskumppani vastustaa sitä.

Molempien maiden parlamenttien pitää hyväksyä sopimus ennen kuin se tulee voimaan. Makedoniassa sopimuksesta järjestetään myös kansanäänestys, jonka lopputulosta on vaikea ennakoida.

Antiikin ajan Makedonian valtakunta tunnetaan Aleksanteri Suuren johtamana maailmanvaltana, joka hallitsi 300-luvulla eaa. niin Kreikkaa, Persiaa kuin Egyptiäkin. Siksi Makedonia-nimeen liitetään Kreikassa vahvaa kansallistunnetta.

Vuosisadat ovat kuitenkin muokanneet maailmaa, eikä historiallisten myyttien ja symbolien suhde ihmisten nykytodellisuuteen ole aina ongelmaton. Makedonian nimikiista ja sen ratkaisemisen vaikeus ovat tästä ajankohtaisia esimerkkejä.