Marinin hallitus syrjii Jyväskylää, Oulua ja Lahtea

Sanna Marinin (sd.) hallitus on heittänyt Jyväskylän, Kuopion ja Lahden tylysti sivuun MAL-sopimusten mukaisia kaupunkien kehittämisrahoja jaettaessa.

Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseudut ovat sadat miljoonat euronsa jo saaneet, mutta kolmelle Väli-Suomen kaupungille vastaavaa rahaa ei tällä hetkellä ole lainkaan käytettävissä.

Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunginjohtajat kirjoittivatkin tuohtuneen kirjeen viime viikon keskiviikkona ympäristöministeri Krista Mikkoselle (vihr.), liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle (sd.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.). MAL-sopimuksen asiat ovat näiden ministerien vastuulla.

Suomen kaikki yli 100 000 asukkaan kaupungit ovat tehneet valtion kanssa niin sanotun MAL-sopimuksen eli maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisen sopimuksen.

MAL-sopimukset ovat viime ja tällä hallituskaudella olleet suurinta aluepolitiikkaa Suomessa. Näillä sopimuksilla on tuettu valtion rahoilla muun muassa teiden, suurten rakennushankkeiden ja asuntojen rakentamista pääkaupunkiseudulle, Tampereelle, Turkuun ja Ouluun. Tämä aluepoliittinen tuki on kiihdyttänyt erityisesti pääkaupunkiseudun ja etelän kultaisen kolmion alueen kasvua.

Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunginjohtajat edellyttävät kirjeessään, että näitä kolmea kaupunkia kohdellaan samanarvoisina kuin jo aiemmin rahansa saaneita kaupunkeja. Ministeriöiden virkamiesten mukaan rahaa ei kuitenkaan näille kolmelle kaupungille ole. Hallituksen pitäisi varata siihen erikseen rahoitus.

Marinin hallituksen toiminta on räikeän eriarvoistavaa, jos perinteisten Suomen maakuntien keskuskaupungit eivät saa samaa rahoitusta kuin muut yli 100 000 asukkaan kaupungit.

Aluepolitiikka on kääntynyt viime vuosina suurten kaupunkien ja erityisesti Helsingin, Tampereen ja Turun seudun tukemiseksi. Suurimmat valtion rahalliset panostukset menevät näille alueille, vaikka yli 60 prosenttia suomalaisista asuukin muualla maassa.

Aluepolitiikkaa tehdään nykyisin pääkaupunkiseudun hyväksi. Hallitus nosti bensan ja dieselin veroja kesällä. Se rokottaa pitkien etäisyyksien maakunnissa asuvia ihmisiä.

Samaan aikaan hallitus on tukemassa suurimpien kaupunkien joukkoliikennettä 100 miljoonalla eurolla, koska korona on vähentänyt matkustamista metrossa, paikallisjunassa ja busseissa. Tämä on johtanut pääkaupunkiseudulla siihen, että sen julkisesta liikenteestä vastaava HSL tekee noin 100 miljoonan tappion.

Pääkaupunkiseudun kunnat eivät tätä laskua halua maksaa vaan se lykätään nyt kaikkien suomalaisten maksettavaksi. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne saa jo ennestään erittäin paljon julkista tukea. Matkustaja maksaa lipun hinnassa alle puolet oikeista matkan kuluista.

Maakunnissa sen sijaan henkilöautolla kulkevat ihmiset maksavat polttoaine- ja autoveroina moninkertaisesti maanteiden ylläpitämisen ja rahasta jää vielä moneen muuhunkin hyvään tarpeeseen.

Julkisen liikenteen tukeminen on aluepolitiikkaa. Ilmeisesti pääkaupunkiseutu saa Marinin hallituksen tulevasta 100 miljoonan euron tuesta 80 miljoonaa euroa.

Keskusta on ollut nykyisessä ja edellisessä hallituksessa yllättävän heikko muun Suomen puolustaja. Pääkaupunkiseudun edut ovat jyränneet.

Jyväskylän, Kuopion ja Lahden vaatimus tasa-arvoisesta MAL-rahoituksesta on vähintäänkin kohtuullinen. Oikeastihan näitä uusia MAL-kaupunkeja pitäisi nyt tukea rahoituksella enemmän kuin jo vuosia valtion rahaa saaneita pääkaupunkiseutua, Tamperetta, Turkua tai Oulua.