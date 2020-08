Matkailua suitsitaan uusilla suosituksilla

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ja liikenneministeri Timo Harakka (sd.) kertoivat eilen sisärajavalvonnan palautuksista kuudesta maasta matkaavien osalta ja uusista matkustusrajoituksista.

Tarkkaan ottaen hallituksen matkustusrajoitukset ja rajoitettujen maiden listat ovat suosituksia, sillä suomalaisilla on jo perustuslain mukaan oikeus matkustaa pois Suomesta ja palata kotimaahan. Toki palaajille voidaan sitten laittaa erilaisia rajoituksia, esimerkiksi kahden viikon pakollinen karanteeni.

Viranomaisten ja hallituksen toiminnassa on aina syytä erottaa kansalaisia velvoittavat määräykset ja vapaaehtoisesti noudatettavat suositukset toisistaan.

Sisärajavalvonta palautetaan nyt Norjan, Tanskan, Islannin, Saksan, Kreikan ja Maltan osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suomalaisten ei ole suositeltavaa matkustaa näihin maihin. Ennestään listalla on paljon maita, kuten Ruotsi. Viro ei tällä listalla vielä ole.

Liikenneministeri Harakka alleviivasi tiedotustilaisuudessa, että ”riskimaihin ei pidä matkustaa”. Hän jatkoi, että sinne matkustaminen voi johtaa testeihin, karanteeniin ja hankaluuksiin. Ministerin sanat olivat uhkaavia.

Koronan leviämisen estämiseksi on syytä tehdä kaikki mahdollinen mutta samalla maan taloutta on pitää suojella. Suomea ei pidä uudelleen pysäyttää. Suomalaisten olisi kuitenkin hyvä pidättäytyä ulkomaanmatkailusta, sillä matkailu levittää virusta tehokkaasti.

Ministerit korostivat eilen, että ehdottoman tarpeelliset työmatkat ja välttämättömät matkat sukuloimaan voi tehdä. Ne kuitenkin johtavat ainakin vapaaehtoiseen karanteeniin. Pohjoisen raja-alueilla asuvien rajanylitykset sallitaan nyt uusissa suosituksissa.

Suomen koronatilanne on eurooppalaisittain hyvä, vaikka virus on selvästi alkanut taas levitä. Suomi on väljään asuttu maa. Matkailun vähentämisellä viruskannan tuonti maahan voidaan estää. Siksi suositukset matkailun välttämisestä ovat tarpeen. Todennäköisesti tällaista matkailutonta, suuria yleisötilaisuuksia karttavaa sekä ahtaita paikkoja välttävää elintapaa on noudatettava ainakin ensi kesään saakka.