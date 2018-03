Mayn linjapuhe jätti mantran lausumatta

Britannian EU-eron tavoitteita on jälleen odotettu hartaasti. Niitä Britannian pääministeri Theresa Mayn piti tuoda julki puheessaan eilen. Konkreettisen ehdotusten sijaan puheessa korostuivat ne periaatteet, joiden varaan hallitus aikoo nojata EU-eroneuvotteluissa.

Brexit tarkoittaa Mayn mukaan sitä, että Britannia ottaa haltuun omat rajansa, lakinsa ja rahansa, mutta ei silti rakenna etäisyyttä naapureihin. EU-erossa Britannia haluaa saada mahdollisimman laajan vapaakauppasopimuksen. May uskoo, että tämä on myös EU:n pyrkimys. EU-erosopimuksen tulee lisäksi turvata Britannian työpaikat ja turvallisuus. Sen on myös kyettävä vahvistamaan ja yhdistämään Britanniaa.

Useimmat Mayn listaamista periaatteista on kuultu aiemminkin. Jälleen kerran Mayn linjaukset muistuttavat enemmänkin toivomuslistaa kuin hartaasti odotettuja käytännön ehdotuksia eroneuvottelujen pohjaksi.

EU-komissio keskiviikkona ehti julkistaa jo oman luonnoksensa Britannian EU-erosta. Se on tappio Britannialle, joka ei ole kyennyt olemaan aloitteellinen omassa asiassaan.

Kommission luonnoksessa muun muassa ehdotettiin Britannian unioniin kuuluvan Pohjois-Irlannin ja EU-jäsenmaa Irlannin väliseen rajakysymykseen ratkaisua. Asia jäi edellisissä neuvotteluissa auki – silloin todettiin vain, että ratkaisu löytyy, vaikka kukaan ei tiennyt miten.

EU-komission ehdotus on, että Pohjois-Irlanti jäisi EU:n tulliliittoon ja sisämarkkinoille. Tällöin vältyttäisiin tiukoilta rajamuodollisuuksilta, joita kukaan ei toivo sekä käytännön että historiallisten syiden vuoksi.

Mayn konservatiivipuolueen hallituskumppani, pohjoisirlantilainen unionistipuolue DUP ei katso komission ehdotusta hyvällä. May ei voisi sallia Pohjois-Irlannille myönnytyksiä EU:n suuntaan myöskään siksi, että pian myös Skotlanti tai Wales voisivat kärttää itselleen vastaavia EU-etuja.

May on brexit-neuvotteluissa enemmän kuin puun ja kuoren välissä. Painetta luo vähintäänkin kolme tahoa: EU, Britannian oman unionin säilyttäminen ja oma konservatiivipuolue hajaannuksineen.

Brexit tarkoittaa brexitiä. Tätä mantraa May on aina toistellut, kun tarkoitus on ollut linjata Britannian EU-eroa. Nyt tätä mantraa ei kuultu.