Multian johtoon nousi nuori demarinainen

Multian valtuusto valitsi tiistaina uudeksi kunnanjohtajaksi 31-vuotiaan Noora Pajarin. Tampereella valtio-oppia lukenut Pajari on yhteiskuntatieteiden maisteri ja Kiuruveden vs. kaupunginsihteeri.

Eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies jättää seuraajalleen reilun 1 600 asukkaan maalaispitäjän, joka on viime vuosina saanut taloutensa hyvin tasapainotetuksi. Viime vuoden tilinpäätös jäi reippaasti plussalle ja velkaa on vähän.

Tamperelaisen kansanedustaja Sanna Marinin tukijoukoissa keväällä 2015 toimineella Pajarilla on demaritausta, kuten myös naapurikunnan Petäjäveden johtajalla Eero Vainiolla. He ovat myös ikätovereita, Pajari on vuotta nuorempi kuin Vainio.

Kangasalan nuorisovaltuuston ja Tampereen Demarinuorten lisäksi Pajari on toiminut kansalaisjärjestöissä, kuten 4H:ssa ja MLL:ssa. Lisäksi hän on työskennellyt SPR:n palveluksessa. Kansalaistoiminnan tuntemus on hyödyksi kuntatyössäkin.