Murhayritys avaa monta ikävää tulkintapolkua

Entisen venäläisen vakoojan ja hänen tyttärensä myrkytystapauksesta Britanniassa avautuvat tulkintojen polut ovat kaikin tavoin ikäviä. Murhayrityksessä käytetty hermomyrkky on venäläistä alkuperää ja sivullisetkin vaarantanutta sotilastason ainetta. Se muistuttaa venäläisen loikkariagentin murhaa Britanniassa 12 vuotta sitten ja raottaa briteille myös oman yhteiskunnan haavoittuvuutta.

Pääministeri Theresa Mayn mukaan kyseessä on joko suora hyökkäys Britanniaa vastaan tai sitten Venäjä on menettänyt hermomyrkkyjensä hallinnan. Kumpikin näkymä on niin pelottava, että Britannian on reagoitava. Saatuaan Venäjän selityksen Britannia päättää vastatoimistaan. Yhdysvallat on ilmaissut tukensa Britannialle.

Yksi ikävä tulkinta on, että presidentti Vladimir Putin vain hyötyy tilanteesta; kovanaaman maine vahvistuu juuri presidentinvaalien alla ja vastareaktiot voi esitellä venäläisille osoituksina lännen pahantahtoisuudesta.