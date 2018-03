Myönteinen pilkahdus Korean niemimaalta

Etelä- ja Pohjois-Korea järjestävät ensi kuussa huippukokouksen. Pohjoisessa vierailleen Etelä-Korean valtuuskunnan mukaan Pohjois-Korea pidättyy ohjus- ja ydinkokeista vuoropuhelun ajan ja on valmis ydinaseriisuntaan turvallisuutensa takeita vastaan. Tähän asti Pohjois-Korea on ilmoittanut, että se ei neuvottele ydinaseistaan. Etelä-Korean liittolainen Yhdysvallat on vaatinut ydinaseita asialistalle neuvottelujen ehtona ylipäätään.

Teknisesti Koreat ovat olleet sodassa 1950-luvulta lähtien. Huippukokous olisi maiden ensimmäinen yli vuosikymmeneen, lämmin kausi alkoi Pyeongchangin olympialaisista.

Jos tapaaminen toteutuu, se on ilman muuta myönteisin uutinen alueelta vuosiin. Mutta Korean niemimaalla vajaat pari kuukautta on niin pitkä aika, että asiat ehtii kriisiyttää, jos niin halutaan. Etelä-Korean johto edellyttääkin, että myös Yhdysvallat on yhtä mieltä asioista – ja Yhdysvallat sanoo, että maiden yhteissotaharjoituksia jatketaan.