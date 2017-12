Niinistön aloite transpondereista on alkanut toteutua

Presidentti Sauli Niinistö ehdotti heinäkuussa 2016 Venäjän presidentti Vladimir Putinille, että Itämeren alueella lennettäisiin transponderit päällä. Näin sotilaskoneiden pimeät lennot alueella vähentyisivät tai jopa loppuisivat kokonaan. Niinistö teki ehdotuksensa Putinin vieraillessa Kultarannassa.

Ilmavoimien mukaan tilanne Suomenlahdella on parantunut selvästi. Puutteellisilla tiedoilla tai ilman transponderia lentävien koneiden määrä on laskenut. Toissa vuonna 56 prosenttia lennoista oli puutteellisilla tiedoilla, viime vuonna 42 prosenttia ja tänä vuonna 25 prosenttia.

Muutos on merkittävä. On selvää, että se on seurausta Niinistön ehdotuksesta. Nato-Venäjä -neuvosto on käsitellyt Niinistön ehdotusta myönteisessä hengessä. Ilmeisesti lentoturvallisuus on asia, josta sotilaslitto Nato ja Venäjä löytävät yhteisiä näkemyksiä. Niinistön ehdotusta epäiltiin aluksi. Helsingin Sanomat pääkirjoitti elokuussa 2016, että Niinistön ehdotus on aiheuttanut ”hämmennystä” maailmalla. Niinistö vastasi lehdelle napakalla myllykirjeellä.

Niinistö uskoo (KSML 27.12.), että Itämeren alueen lentokäytäntöjen parantuminen heijastelee asian poliittisella tasolla saamaan huomiota. Lentoturvallisuus nähdään kaikkialla poliittisesti tärkeäksi.

Kun puutteellisesti merkityt ja transponderit pimeänä lentävät koneet vähentyvät, kaikkien turvallisuus alueella paranee. Se luo myös lisää luottamusta Itämeren alueen valtioiden välille, kun sotilaskoneet eivät ole pimeänä ja ”näkymättömissä”.

Länsi-Euroopan ja Venäjän suhdetta on järkevää liennyttää. Krimin valtaamisen jälkeen Euroopan unionin ja Venäjän suhde on ollut vaikea. Se on heijastanut myös Pohjolaan. Viholliskuvien rakentamisen sijaan on kuitenkin järkevää pyrkiä luomaan yhteisiä, lähentäviä asioita. Transponderittomien lentojen vähentäminen on yksi tällainen askel.

Maailma oli Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen hetken yksinapainen, Yhdysvaltojen johtama. Sittemmin Venäjä on palannut maailmankartalle sotilasmahtina. Kiina on tehnyt nousua taloudellisena ja ulkopoliittisena vaikuttajana. Myös sen sotavoima kasvaa. Moninapaistuneessa maailmassa on tärkeä löytää tasapainotiloja, joissa jännitteet eivät pääse kasvamaan hallitsemattomiksi.