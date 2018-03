Nordean siirrossa Suomi hyötyi EU:sta

Nordean yhtiökokous päätti odotetusti, että pankin pääkonttori siirtyy Tukholmasta Helsinkiin. Näin Nordea pääsee Euroopan unionin pankkisääntelyn ja kilpailuedellytysten piiriin. Ruotsin ehdot olivat pohjoiseurooppalaisen pankin kannalta heikommat kuin EU-alueen tai ne eivät taanneet samanlaisia pelisääntöjä kuin kilpailijoilla.

Ruotsissa siirtyminen koettiin menetyksenä, johon osa asiakkaista reagoi jopa vaihtamalla pankkia. Nordean yhtiökokous hyväksyi silti siirtymisen Helsinkiin erittäin selvin luvuin. Siirtoa kannatti 97 prosenttia osakkeenomistajista.

Suomen kannalta Nordean pääkonttorin tulo on myönteinen asia. Se parantaa maamme talouselämän imagoa ja tuo myös jonkin verran verotuloja. Finanssivalvonnalle Nordean ratkaisu tuo lisää vastuuta ja myös suomalaiselle yhteiskunnalle teoreettisesti ajatellen pankkikriisivastuuta. Suomi on saanut EU:sta hyötyjä ja haittoja. Nordean siirtyminen on yksi monista hyödyistä.