Nuoret reissaavat sujuvasti työn ja opintojen perässä

Vain noin neljäsosa ulkomailla korkeakoulututkintoa suorittavista suomalaisista aikoo palata kotimaahansa, selvisi uusimmasta Opetushallituksen opiskelijakyselystä. Noin puolet vastaajista ei osannut sanoa, mihin maahan asettuu opiskelujen jälkeen, ja joka viides aikoi jäädä opiskelumaahan.

Epävarmuus tulevasta asuinmaasta on lisääntynyt vuonna 2003 tehtyyn vastaavan kyselyyn verrattuna. Tieto on tuoreeltaan herättänyt huolta, menettääkö Suomi lahjakkaita nuoriaan vastaisuudessa entistä enemmän ja pysyvämmin ulkomaille. Aivovienti voisi pahentaa työvoimapulaa korkeasti koulutetuilla aloilla ja haitata jopa talouskasvua.

Kysely tehtiin vuoden 2016 lopulla. Suomi oli tuolloin kärsinyt vuosikausia syvästä talouden taantumasta, mikä on varmasti ohjannut vastaajien ajattelua.

Tuleva asuinmaa aiottiin valita ensisijaisesti työ- ja uramahdollisuuksien sekä maan yleisen ilmapiirin perusteella. On huolestuttavaa, että Suomea ei pidetty näillä mittareilla vetävänä. Suomea arvostettiin ennen kaikkea puhtaan luonnon ja yleisen elintason vuoksi – seikkoja, joiden merkitys voi toki kasvaa ulkomailla vietettyjen vuosien aikana.

Mitä enemmän sidoksia opiskelumaahan esimerkiksi puolison tai sukulaisten vuoksi oli, sitä luultavammin opiskelija aikoi jäädä sinne. Tämä on luonnollista: samoilla perusteilla moni suomalaisopiskelijakin haluaisi jäädä työhön nimenomaan opiskelukaupunkiinsa.

Kyselystä erottuivat opiskelijat, jotka lähtivät ulkomaille päästäkseen opiskelemaan lääke-, eläinlääke- tai oikeustieteiden aloja, joille Suomessa on vaikea päästä. He aikoivat palata Suomeen muita useammin. Kun näillä aloilla on jo pitkään ollut varsin hyvä työllisyys, kotimaisia opiskelupaikkoja olisi järkevää lisätä harkitusti. Nyt näille aloille pääsyä rajoittavat myös taloudelliset syyt; kaikilla ei ole varaa opiskeluun ulkomailla.

Kansainvälistyminen on hyvä asia, ja ulkomailla opiskelu tukee sitä erinomaisesti. Kokonaisten tutkintojen lisäksi hyvä, ja useimmille mahdollinen, tapa on lähteä ulkomaille lyhyeen opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Nykypäivän nuorelle toiselle puolelle maailmaa lähteminen onkin yhtä luontevaa kuin muutama vuosikymmen sitten Suomen sisäinen muutto.