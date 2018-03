Nuoria aikuisia auttamalla voisi lisätä syntyvyyttä

Ennusteet siitä pitkin vuotta varoittelivat ja tiedot vuoden lopussa sen todeksi osoittivat. Syntyneiden lasten määrä jäi Suomessa viime vuonna ennätyspieneksi. Syntyneiden määrä on nyt pienimmillään sitten 1860-luvun nälkävuosien.

Syntyneiden määrä on laskenut jo seitsemän vuoden ajan. Lasten vähäinen määrä ennakoi Suomeen sekä yleisinhimillisiä että yhteiskunnallisia muutoksia.

Konkreettisimmaksi uhaksi nousee nykyisen kaltaisen yhteiskuntamuodon taloudellinen kestävyys. Hyvinvointiyhteiskunta edellyttää korkeaa huoltosuhdetta ja työllisyysastetta, ja näitä on vaikea saavuttaa, jos työikäisten määrä ikäluokkien pienenemisen vuoksi voimakkaasti laskee.

Maahanmuutto on viime vuosina paikannut syntyneiden vähäistä määrää, ja Suomen väkiluku on kasvanut. Huoltosuhteen kannalta maahanmuutto ei kuitenkaan yksioikoisesti paikkaa syntyneiden pientä määrää, sillä maahanmuuttajan työllistymisen tiellä on ylimääräisiä mutkia verrattuna Suomessa kasvaneeseen ja koulutettuun ihmiseen.

Syntyneiden määrän vähentymiseen ei ole pystytty nimeämään vain yhtä syytä, vaan kyse on monen eri tekijän summasta. Osa tekijöistä liittyy ihmisten omien arvostusten muuttumiseen, osa yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, osa koulutuksen ja työelämän asettamiin reunaehtoihin.

Uusimpien syntyvyysuutisten kanssa samaan aikaan julkaistiin kaksi perheenperustamisiässä olevien suomalaisten taloudelliseen asemaan liittyvää uutista. Tilastokeskuksen mukaan 18–34-vuotiaiden osuus pienituloisista on kasvanut tuntuvasti. Säästöpankin suhdannekatsauksen mukaan taas 25–34-vuotiaiden työllisyysaste on 30 vuodessa alentunut enemmän kuin minkään muun ikäryhmän.

On ymmärrettävää, että hallituksen ja muiden poliittisten päättäjien päähuomio on ollut maan yleisen taloudellisen tilanteen parantamisessa eikä yksittäisten väestöryhmien asemassa. Silti hälytyskellojen pitäisi soida, kun yhteiskunnankin kannalta erittäin tärkeässä perheenperustamisiässä olevien ihmisten taloudellinen asema suhteessa muihin väestöryhmiin heikkenee. Tähän ongelmaan puuttumalla saatettaisiin vaikuttaa myös syntyneiden määrään.