Olympiakomitean haikailut hämmentävät

Olympiakomiteasta ja Helsingistä kuuluu ikäviä viestejä. Olympiakomiteassa on haikailuja siirtää Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kihu Helsinkiin. Ajatusta on perusteltu sillä, että Helsingin seudulla on paljon huippu-urheilijoita, jolloin tutkimuskeskus olisi lähellä näitä urheilijoita. Tosin väestömäärään nähden Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta on perinteisesti tullut jopa keskimääräistä vähemmän olympiamitalisteja tai maailmanmestareita ainakin yksilölajeissa.

Olympiakomitean ajatukset ovat toivottavasti vain muutamien ihmisten yksityisajattelua. On vaikea uskoa, että olympiakomitean puheenjohtaja, OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio ajattelisi näin. Häntä on yleensä pidetty laaja-alaisena ajattelijana. OP-ryhmän kautta hän tuntee Suomen moninaisuuden.

Keskustelu alkoi juuri nyt siksi, että Hippos2020-hanke vaikuttaa Kihun ja muiden Hippoksella olevien toimintaan. Kun nykyisiä tiloja puretaan ja tilalle rakennetaan uusia, syntyy väistämättä katkoksia. Toivottavasti nämä haitat ovat hyvin lyhytaikaisia. Joillakin ihmisillä olympiakomiteassa lieneekin ajatuksena käyttää tilannetta hyväksi. Jos Kihu ja Likes joutuvat liian pitkään kärsimään rakentamisesta, sillä voisi perustella toiminnan siirtoa Helsinkiin.

Kun Hippoksen uudet tilat valmistuvat, riski todennäköisesti poistuu. Hippos2020 on valmistuessaan maan ylivoimaisesti paras urheilun tutkimuksen ja kehittämisen keskus. Tiloiltaan siitä tulee maan paras.

Suomen huippu-urheilun tutkimuksen pääpaikka on kiistatta Jyväskylässä. Täällä on Kihun lisäksi maan ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta ja erittäin vahva urheilututkimuksen perinne. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes on tärkeä osa tätä urheiluklusteria, samoin Jyväskylän ammattikorkeakoulun fysioterapiakoulutus. Jyväskylä on myös yksi kuudesta liikuntalääketieteen keskuksesta. Lääkärit erikoistuvat liikuntalääketieteeseen ja urheiluvammojen hoitamiseen Jyväskylässä. Hippoksen viereen rakennettavasta täysin uudesta keskussairaalasta tulee myös tärkeä huippu-urheilijoiden vammoista kuntouttaja.

Olympiakomitean puheenjohtaja Ritakallion olisi syytä katkaista Kihun siirtosupattelut.