Olympiarauha vain hengähdystauko Korean niemimaalla

Etelä- ja Pohjois-Korea neuvottelivat tiistaina ensi kertaa yli kahteen vuoteen korkealla tasolla. Tapaaminen oli tuloksekas: maat sopivat Pohjois-Korean osallistumisesta etelänaapurin talviolympialaisiin sekä eräistä sotilaallisista kysymyksistä. Etelä-Korea ehdotti, että maat marssisivat 12 vuoden tauon jälkeen olympialaisten avajaisseremoniassa yhdessä. Etelä-Korean presidentti sanoo olevansa valmis vaikka maiden johtajien tapaamiseen.

Liennyttävä aloite tuli Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin uudenvuodenpuheesta. Viime vuonna Pohjois-Korea nosti jännitystä maailmanlaajuisesti ohjus- ja ydinasekokeillaan sekä nokittelullaan Yhdysvaltain kanssa. Nyt jopa talvikisat vaarantanut uhittelu näyttää tehneen tilaa olympiarauhalle. Ei ole tavallista, että maa lähettää urheilijoitaan olympialaisiin maahan, jonka kanssa se on virallisesti sodassa.

Myönteisen julkisivun takana on paljon jännitteitä. Kisaisäntämaa kokee jääneensä suurpolitiikassa pohjoisnaapurinsa varjoon. Se, että olympialaiset kiinnittävät maailman urheiluhuomion jo toista kertaa Etelä-Koreaan, on puolestaan nöyryyttävää Pohjois-Korealle, jonka katsannossa etelänaapuri on vain Yhdysvaltain imperialistien eteentyönnetty tukikohta.

Pohjois-Korealla ei ole aikeita luopua aseohjelmistaan. Maan johdon tavoite on nykyasetelman säilyttäminen niemimaalla. Urheilulla Pohjois-Korea voi lyödä kiilaa vihollismaidensa Etelä-Korean ja Yhdysvaltain liittoumaan nyt, kun Etelä-Koreassa on ilmeisesti Pohjois-Koreaan hieman aikaisempia myönteisemmin suhtautuva hallinto, jolle kisat ovat tärkeät.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tarkka omasta arvostaan. Tämä tiedetään Etelä-Koreassakin: viralliset kiitokset liikahduksesta Korean niemimaalla on välitetty Trumpille – presidentti ehtikin jo itse korostaa oman panoksensa keskeisyyttä asiassa.

Yhdysvallat on jo muistuttanut, ettei olympialaisten suojasää saa heikentää Pohjois-Korean kansainvälistä painostusta. Kyse onkin vain hengähdystauosta. Talvikisojen jälkeen Pohjois-Korea haluaa edelleen olla ydinasevalta, ja sen vihollismaat jatkavat sotaharjoituksiaan. Korean kriisi on suurpoliittinen. Koreat eivät sitä keskenään ratkaise.