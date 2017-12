Ooppera noussut Keski-Suomessa huikeaan suosioon

Alueoopperalla on Jyväskylässä pitkä perinne. Ensimmäinen alueooppera, Windsorin iloiset rouvat, koettiin jo vuonna 1974. Sen jälkeen esityksiä on ollut säännöllisesti vuoden, parin välein.

Taloudellisesti alueoopperalla on ollut ajoittain hyvinkin tiukkaa. Viimeksi vuoden 2010 Macbeth tuotti tappiota. Silti aina on löytynyt oopperalle omistautuneita kulttuurinystäviä, jotka ovat jaksaneet lähteä kokoamaan joukkoja uuden esityksen taakse.

Huomenna ensi-iltaan tuleva Carmen on Jyväskylässä jo 29:s alueooppera. Sen kaikki esitykset olivat loppuun varattuja jo marraskuussa. Täysiä katsomoja keräsi myös edellinen alueooppera, uudenvuodenaattona 2015 ensi-iltaan tullut Don Giovanni. Jyväskylään on syntynyt oopperabuumi.

Alueoopperan huikean suosion selittäjä on ennen muuta se luottamus, joka on syntynyt vuosien varrella paikallisen yleisön keskuudessa. Alueoopperat on lähes poikkeuksetta toteutettu erittäin ammattitaitoisesti, kunnianhimoisesti ja silti viihdyttävästi. Päärooleihin on saatu sekä kansainvälisiä että kotimaisia huippuja, usein uransa alkuvaiheessa olevia tulevaisuuden tähtiä.

Carmenin pääroolien tulkitsijat Ivana Srbljan ja Sam Furness esittäytyvät paikalliselle yleisölle jo Jyväskylän Kesän oopperakonsertissa heinäkuussa. Myös härkätaistelija Escamillon roolin tulkitseva Waltteri Torikka on konsertoinut Keski-Suomessa ja levyttänytkin Jyväskylä Sinfonian kanssa. Kaikki tämä on myös kasvattanut kiinnostusta Carmenia kohtaan.

Keskisuomalaiset voivat olla ylpeitä myös oopperakuorostaan, joka nytkin on näyttämöllä tärkeässä roolissa. Kuorossa on mukana laulajia eri puolilta maakuntaa; osa heistä on ollut mukana jo kymmeniä vuosia. Myös yleisöä oopperaan saapuu eri puolilta maakuntaa – ja Keski-Suomen ulkopuoleltakin.

Kunnianhimoinen alueooppera on yksi osoitus Jyväskylän vahvuudesta musiikkikaupunkina. Kaupungista löytyy myös yksi Suomen tunnetuimpia ja suosituimpia sinfoniaorkestereita, monia kansainvälisestikin menestyneitä kuoroja sekä musiikin opetusta ammatilliselta tasolta yliopistoon asti. Vain konserttisali puuttuu.