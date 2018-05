Opintotuen seurantaan tervetullut uudistus

Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymisen yhtenä kirittäjänä toimii Kela eli Kansaneläkelaitos. Kela maksaa opiskelijoille opintotukea, joka koostuu opintorahasta ja opintolainasta. Opintotuen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa vähintään viisi opintopistettä kuukaudessa.

Korkeakouluopinnoissa lukuvuodet voivat olla hyvinkin erilaisia riippuen opintojen vaiheesta. Usein opintojen alkuvaiheessa opintopisteitä ropisee reilusti yli vähimmäisvaatimusten. Myöhemmin opintopisteiden saaminen voi olla tiukassa, vaikka opiskelija ahkeroisikin.

Jälkimmäisessä tilanteessa kyse on usein lukuvuodesta, jolloin opiskelija tekee opinnäytettään eli pro gradu -työtään tai mahdollista työharjoitteluaan. Pahimmassa tapauksessa ehkä molempia yhtä aikaa.

Valmiista opinnäytteestä opintopisteet ropsahtavat suoritusrekisteriin kerralla eikä työn valmistelu ja kirjoittaminen kerrytä opintopisteitä. Tämän vuoksi opiskelija on voinut joutua gradua tehdessään tilanteeseen, jossa Kela karhuaa maksettua opintotukea takaisin, koska opintosuorituksia ei näyttäisi syntyvän riittävästi. Näin voi käydä, vaikka opinnot käytännössä olisivat etenemässä hyvin.

Tämä ongelma on tiedostettu Kelassa. Nyt tilanteeseen on tulossa korjaus. Jatkossa Kelan seuranta koskee tarvittaessa koko opiskeluaikaa, jolloin tarkasteluun voidaan ottaa koko opiskeluajan keskimääräinen opintopistemäärä. Uutta on myös se, että opintojen vähimmäissuoritusvaatimus ei koske lukuvuotta, jonka kevätkaudella opiskelija valmistuu.

Kela tekee vuosittaisen tarkastuksensa lokakuussa. Seuraava tarkistus koskee nykyistä, nyt jo lopullaan olevaa lukuvuotta.

Uudistus parantaa samanaikaisesti useassa korkeakoulussa opiskelevia, sillä seurannassa huomioidaan kaikki korkeakouluopinnot. Muutos ottaa huomioon myös keskeytyneet opinnot: uusien opintojen aloittaminen ei enää nollaa opintojen riittävää edistymistä.

Kelan päätös muuttaa korkeakouluopintojen edistymisen seurantaa on tervetullut uudistus. Se todennäköisesti helpottaa Kelan byrokratiaa vähentämällä turhia karhuamisia. Ennen kaikkea uudistus hyödyttää opiskelijaa, koska se ottaa huomioon lukuvuosien erilaisuuden.