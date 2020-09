Orpon takana kytee Lepomäen oikeistolinja

Mennään ja muutetaan tämän maan suunta, puheenjohtaja Petteri Orpo lopetti linjapuheensa kokoomuksen puoluekokouksessa Porissa. Sanoihin pelkistyi kokoomuksen ja Sanna Marinin (sd.) hallituksen välinen ristiriita. Kokoomus yrittää rakentaa itsestään vaihtoehtoa vasemmistohallitukselle. Tämä näkyi Orpon sunnuntaina aamupäivällä pitämässä linjapuheessa.

Suuren tuen puoluekokousväeltä Orpo sai, kun hän julisti, että ”ei Suomi veronkorotuksilla nouse”. Verot ja velka ovat ilmeisesti kokoomuslaisten suurimmat pelot vasemmistovetoisen hallituksen politiikassa.

Mikä sitten on Orpon linja? Hän pelkisti sen kuuteen k-kirjaimella alkavaan sanaan: ”kestävä kehitys, koulutus, kasvu, kansainvälisyys, kaupungistuminen ja koronasta selviäminen”.

Kokoomuksen puoluekokouksen mielenkiintoisin hetki oli varapuheenjohtajien vaali. Siinä nähtiin myrskyvaroitus.

Varapuheenjohtajiksi valittiin kansanedustajat Antti Häkkänen, Elina Lepomäki ja Anna-Kaisa Ikonen. Häkkänen keräsi odotetusti eniten ääniä 539,8, mutta Lepomäki sai yllättävän kovan kannatuksen eli 527,2 ääntä. Ikosen äänimäärä oli 454 ja varapuheenjohtajistosta pudonneen Mari-Leena Talvitien 379,2.

Orpo nousi puheenjohtajaksi kesällä 2016 kaatamalla Alexander Stubbin. Orpo oli suosittu ministerinä, mutta oppositiossa hän on jäänyt harmaaksi. Kokoomuksessa saattaakin olla edessä kahden vuoden päästä puheenjohtajakisa, vaikka vielä Orpo sanoo haluavansa jatkaa myös kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Paine tuoreuttaa kasvoja nousee. Suosikkeja on kaksi: Häkkänen ja Lepomäki.

Häkkänen, 35, on poliittiselta linjaltaan maltillisia ja hieman konservatiivisia kokoomuslaisia. Hän on kotoisin Mäntyharjulta Etelä-Savosta ja on koulutukseltaan juristi. Häntä voi pitää kokoomuksen Jyrki Katainen kakkosena.

Lepomäki, 38, voi olla kokoomuksen tuleva Margaret Thatcher. Hän on oikeistokokoomuslainen ja talousliberaali. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri. Espoolainen Lepomäki sai varapuheenjohtajien kiitospuheen jälkeen kovimmat aplodit kun hän puhui hallituksen kaatamisesta, ennenaikaisten vaalien voittamisesta ja pääministerin paikan ottamisesta.