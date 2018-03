Pääkirjoitus: Suostumuksen puute on kirjattava rikoslakiin – on aika päästä eroon typerästä vitsistä, jossa naisen ei tarkoittaa kyllä

Eduskunnan naisverkosto toi torstaina eli naistenpäivänä eduskunnan käsiteltäväksi lakialoitteen raiskauksen määritelmän muuttamisesta rikoslaissa. Lakia halutaan muuttaa lisäämällä suostumuksen puute rikoslakiin raiskauksen oleelliseksi tunnusmerkiksi.

Esityksen takana on 79 kansanedustajaa eli alle puolet edustajista. Lakialoitteen läpimenoon vaaditaan yleensä, että enemmistö kansanedustajista on allekirjoittanut esityksen. Lakimuutoksesta on käynnissä myös kansalaisaloite, jota kautta lakialoite voi vielä päätyä eduskunnan käsittelyyn.

Nykyisen rikoslain mukaan seksuaalirikokset määritellään käytetyn väkivallan tai sen uhan perusteella tai uhrin puolustuskyvyttömyyden kautta. Rikosta määriteltäessä tarkastelun kohteeksi nousee silloin se, miten voimakkaasti uhri on raiskausta vastustanut. Väistämättä oletuksena tällöin on se, että toisen ruumis on käytettävissä seksiin, jos hän ei vastusta riittävästi. Näin ei tietenkään voi olla.

Raiskauksen nykymääritelmä sotii yleistä oikeustajua vastaan ja rikkoo ihmisten käsitystä omasta itsemääräämisoikeudestaan.

Lakialoitteen vastustajien mukaan suostumuksen puute on vaikea todeta oikeudessa, jossa asiaa voidaan joutua punnitsemaan sana sana vastaan. Muutoksen vastustajien on hyvä huomata, että raiskausrikosten käsittelyssä tuomioistuimet arvioivat jo nykyisinkin uhrin suostumusta. Lakimuutos tarkentaisi siten nykykäytäntöä ja vahvistaisi uhrin asemaa. Suostumuksen puute on jo kirjattu lakiin Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Vanhan, aikansa eläneen ja ihmisen itsemääräämisoikeutta loukkaavan tokaisun mukaan naisen ei tarkoittaa kyllä.

Tästä typerästä vitsistä on aika päästä eroon. Muutostyö tulee aloittaa lainsäädännöstä, joka osaltaan – mutta varmasti tahtomattaan – pitää yllä tätä vanhentunutta ajattelutapaa. Poliitikkojen on syytä tuntea asiassa vastuunsa. Raiskauksia koskeva lainsäädäntö pitää muuttaa ja lisätä suostumuksen puute raiskauksen tunnusmerkistöön.

Se antaisi vahvan signaalin siitä, että suostumuksen puute eli ei merkitsee aina ei. Ihmiseltä ei yleensäkään edellytetä itsemääräämisoikeutensa puolustamiseksi väkivaltaa. Tämä ajattelutapa on ulotettava luonnollisesti myös seksuaaliseen kanssakäymiseen.