Pörssilistaukset vireänä, Rovion romahdus tutkittava

Helsingin pörssiin listautui viime vuonna seitsemän yritystä. Listautumisinto kertoo talouden vahvasta suhdanteesta. Valtion alkoholijuomayhtiö Altia kertoi perjantaina aikovansa listautua pörssiin. Valtio jää vain kolmanneksen omistajaksi.

Näyttävin listautuja oli viime vuonna Rovio. Peliyhtiön ympärillä oli huumaa, mutta viime torstaina yhtiön kurssi romahti puoleen entisestä, kun yhtiö kertoi heikentyneistä näkymistään. Rovion romahdus on tapahtumaketju, joka viranomaisten ja finanssivalvonnan on syytä käydä lävitse. Näin suuri romahdus herättää epäilyjä siitä, että aiemmin yhtiöstä on annettu julkisuuteen väärä kuva. Erityisesti sisäpiirin osakemyynnit on syytä käydä lävitse koko listautumisajalta ja erityisesti viime kuukausilta.

Pörssin kannalta uusien yhtiöiden tulo listalle on myönteistä. Tulijat luovat sijoittajille lisää vaihtoehtoja. Listautuminen pörssiin vahvistaa yleensä yrityksen kasvua. Tähän Altiakin pyrkii.