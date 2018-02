Perhevapaiden uudistus ollut nihkeää koko ajan

Tällä vaalikaudella ei tehdä perhevapaauudistusta. Tähän tulokseen hallitus eri vaiheiden jälkeen lopulta päätyi, eikä se ole mikään ihme. Sen verran nihkeää koko hankkeen käynnistäminen oli.

Alunperin hallitus joutui ottamaan käsittelyynsä perhevapaauudistuksen, vaikka sitä ei ollut kirjattu hallitusohjelmaan. Uudistus päätyi hallituksen pöydälle, koska sen jyrkkä tyrmääminen ei olisi ollut poliittisesti viisasta vaalisuman lähestyessä.

Yhteiskunnallinen paine toteuttaa uudistus on kasvanut, mikä on lisännyt myös poliittista painetta sen toteuttamiseksi. Uudistuksen tavoitteena on saada isät käyttämään nykyistä enemmän perhevapaita ja lisätä äitien työssäkäyntiä.

Hallitus oli itse asettanut hankkeelle niin tiukat reunaehdot, että toteutus oli käytännössä mahdotonta. Niinpä tehtäväksi annettiin uudistus, joka ei saisi maksaa mitään eikä siinä saisi kajota keskeiseen palikkaan eli kotihoidontukeen.

Kotihoidontuki on historiallisista ja ideologisista syistä pääministeripuolue keskustalle erityisen tärkeä ja rakas lapsi. Samoilla linjoilla oli aikanaan Timo Soinin johtama perussuomalaiset.

Molemmat puolueet ovat olleet haluttomia heikentämään kotihoidontukea esimerkiksi lyhentämällä sitä. Perussuomalaisten raunioille syntynyt siniset on ottanut kotihoidontuen uudistamiseen hitusen lievemmän kannan. Kolmas hallituspuolue kokoomus on vahvasti ajanut perhevapaauudistusta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ilmoitti perjantaina, että perhevapaauudistus tyssää tällä vaalikaudella tähän. Neuvotteluja epäilemättä käytiin vilpittömässä hengessä, mutta reunaehtojen vuoksi uudistuksella oli vain vähäiset mahdollisuudet onnistua.

Kokoomus oli ratkaisuun tyytymätön. Todennäköisesti siitä syystä pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ilmoitti, että hallituspuolueiden johtajatrio jatkoi vielä neuvotteluja. Ne eivät tuottaneet tulosta.

Ei täysin voi välttyä vaikutelmalta, että trion hälyttäminen neuvottelupöytään tarjosi kunniallisen tavan pistää piste uudistushankkeelle, johon alunperinkin tuntui ikävältä tarttua.