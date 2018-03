Piiri Trumpin ympärillä kutistuu ja sulkeutuu

Valkoisen talon ovet käyvät kuin lännenleffojen saluunassa. Presidentti Donald Trumpin toistaiseksi merkittävin lähipiirin lähtijä on pois potkittu ulkoministeri Rex Tillerson. Ennen häntä paikkansa jätti presidentin talouspoliittinen neuvonantaja Gary Cohn. Trump on jo rikkonut kaikki Yhdysvaltain ennätykset lähimpien avustajien vaihtamisessa ensimmäisenä virkavuotenaan.

Tillerson-päätöksen jatkona Trump nimitti tärkeisiin tehtäviin kaksi kiisteltyä hahmoa: keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja Mike Pompeo siirtyy ulkoministeriksi. Pompeon paikan perii CIA:n varajohtaja Gina Haspel.

Trump ja Tillerson olivat eri mieltä muun muassa Pariisin ilmastosopimuksesta, Iranista, Pohjois-Koreasta ja Venäjästä. Näkemyseroilla ei tosin ollut suurta merkitystä, sillä Trump on pitänyt lähes kaiken ulkopoliittisen vallan itsellään. Tässä Trumpin asemaa on vahvistanut asiat tuntevan virkamieskunnan vähentäminen – Tillerson ehti hoitaa Trumpin edellyttämän ulkoministeriön saneerauksen.

Uuden ulkoministerinsä kanssa Trump sanoo olevansa ”aina samalla aaltopituudella”. Käytännössä tämä näkyi Pompeon CIA-johtajakaudella presidentin virheellisten näkemysten toistamisena ja myötäilynä vastoin tiedusteluyhteisön kantaa. Trumpin henkilöstöpolitiikka näyttää johtavan siihen, että pian Valkoisessa talossa on töissä vain ihmisiä, jotka ovat presidentin kanssa samaa mieltä ja myötäilevät häntä kaikessa. Ilkeästi rinnastaen näin on sanottu Hitleristä ja Stalinistakin.

Poliittisella kartalla Pompeo on luokiteltu republikaanien konservatiivisimman laidan haukaksi. Hän on juuri sellainen karski sotilastyyppi, joillaisiin Trump tuntuu mieltyneen. Kova maine on myös CIA:n ensimmäisellä naispuolisella johtajalla – Haspel on johtanut CIA:n salattuja kidutusohjelmia. Presidentiksi pyrkiessään Trump sanoi haluavansa palauttaa kuulustelumenetelmiin epäiltyjen kidutuksen.

Trump on nyt matkalla kohti kauppasotia ja Pohjois-Korean johtajan huipputapaamista ilman keskeisiä avustajiaan, sillä ulkoministerin nimityksen vahvistus vie aikansa. Trumpille tämä tuntuu sopivan, mutta muualla maailmassa Yhdysvaltain politiikalta toivotaan muutoksien sijaan jatkuvuuttakin. Kun henkilöt vaihtuvat, tuhoutuvat yleensä myös luodut suhdeverkostot.