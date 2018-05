Pitkä pettymys purkautuu taas rajusti Lähi-idässä

Lähi-idässä viikko alkoi äärimmäisen kireissä tunnelmissa. Israel kohtasi palestiinalaisten mielenosoitukset Yhdysvaltain avatessa Tel Avivista Jerusalemiin siirretyn suurlähetystönsä, ja tappava väkivalta leimahti Gazan rajalla. Mielenosoituksissa Israelin miehitysvaltaa vastaan oli surmattu kymmeniä palestiinalaisia jo ennen maanantaita.

Israelin perustamisesta on kulunut 70 vuotta. Osa Lähi-idän konfliktin mediasodankäyntiä on kevään 1948 tapahtumien muistaminen vain Israelin valtion perustamisena eikä palestiinalaisten pakolaisuuden alkuna. Palestiinalaisille nuo samat tapahtumat ovat al-Nakba, katastrofi.

Konfliktissa kuluneet vuosikymmenet osoittavat, ettei Lähi-idässä ole koettu suvantovaihetta, joka olisi voinut luoda edellytyksiä terveelle kansalaisyhteiskunnalle ja demokratialle. Palestiinalaisia on hallittu hyvin autoritäärisesti ja Israelissakin siviiliyhteiskunta on saanut tehdä tilaa armeijan ja turvallisuuskoneiston hegemonialle niin, ettei yhteisymmärrystä sovinnonteolle tarvittavista myönnytyksistä ole. Tämä on turhauttanut palestiinalaiset, eikä niin sanottu rauhanprosessi ole edennyt vuosiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päätti joulukuussa tunnustaa useiden maailmanuskontojen pyhän kaupungin Jerusalemin Israelin jakamattomaksi pääkaupungiksi. Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta Itä-Jerusalem on kuitenkin miehitettyä aluetta. Palestiinalaiset haluaisivat sinne oman pääkaupunkinsa.

Kansainvälisen yhteisön kanta on ollut, että kysymys Jerusalemista pitäisi ratkaista rauhanneuvotteluissa. Palestiinalaiset katsovat, että Yhdysvallat on nyt valinnut puolensa eikä enää kelpaa rauhanvälittäjäksi.

Suurlähetystön siirron alla Trump ilmoitti maansa irtautuvan Iranin ydinsopimuksesta. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on ollut kummastakin päätöksestä hyvillään – Trumpin edeltäjä Barack Obama ajoi Iran-sopimusta niin tiukasti, että Israelin johdossa närkästyttiin. Aiheellisesti on kysytty, mikä on Trumpin ratkaisujen takana oleva suuri suunnitelma Lähi-idästä. Vai onko sellaista olemassakaan? Olennaisista kun näyttää olevan vain omien vaalilupausten lunastus ja edeltäjän saavutusten mitätöinti.