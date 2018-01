Poikkeustila ruokkii Turkin johtajan röyhkeyttä

Turkin kansallinen turvallisuusneuvosto esittää vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen julistetun poikkeustilan jatkamista jälleen kolmella kuukaudella. Parlamentin hyväksyntä on silkka muodollisuus.

Poikkeustila julistettiin heinäkuussa 2016, viisi päivää epäonnistuneen kaappausyrityksen jälkeen. Sitä jatketaan nyt kuudetta kertaa.

Oppositio pitää poikkeustilaa vain keinona, jolla presidentti Recep Tayyip Erdogan vahvistaa asemaansa ja polkee ihmisoikeuksia. Myös Turkin läntiset liittolaiset ovat kritisoineet poikkeustilahallintoa. Turkin mukaan poikkeustilan perustelee maan poikkeuksellinen uhka.

Poikkeustilan aikana yli 55 000 ihmistä on pidätetty ja 140 000 julkisen sektorin työntekijää on erotettu virastaan tai asetettu syytteeseen. Myös media on ahtaalla. Vallankaappausyrityksen jälkeen Turkissa on vangittu yli 150 toimittajaa.

Tiistaina turkkilainen oikeusistuin tuomitsi viisi toimittajaa vankeuteen ”terroristisesta propagandasta”. Viime viikolla Turkin oikeusjärjestelmä osoitti omalaatuisuuttaan, kun alempi tuomioistuin ei suostunut vapauttamaan perustuslaillisen tuomioistuimen vapautettaviksi määräämiä toimittajia.

Poliittinen tarkoituksenmukaisuus kulkee Turkissa oikeuden edellä. Viime vuoden lopulla annettu asetus suojaa hallituksen tukijoita syytteiltä teoista, joilla on pyritty estämään vallanpitäjien aseman horjuttaminen. Turkin oppositiopuolueiden ja maan juristiyhteisön mukaan asetus voi lietsoa katuväkivaltaa ja rikollisuutta. Jopa maan entinen presidentti Abdullah Gül pitää sitä oikeusvaltion periaatteiden kannalta huolestuttavana.

Poikkeusvaltuuksilla hallitseminen on lisännyt presidentti Erdoganin vallankäytön röyhkeyttä. Presidentti sanoo maansa olevan valmis sotilasoperaatioon kurdien kontrolloimia alueita vastaan etelärajansa takana Syyriassa.

Yhdysvallat haluaa kouluttaa Syyrian kurditaistelijoita rajavalvontajoukkoihin estämään äärijärjestö Isisin taistelijoiden ja materiaalin kuljetukset Irakin ja Turkin vastaisilla rajoilla. Erdogan sanoo Turkin murskaavan tämän ”terroriarmeijan” ennen kuin se saadaan muodostettua, vaikka Turkki on Yhdysvaltain johtaman sotilasliitto Naton jäsen.