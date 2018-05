Poliisijohto on varoittava esimerkki

Poliisi on poikkeuksellisessa ja vakavassa tilanteessa. Helsingin huumepoliisin entinen johtaja Jari Aarnio on vakavien syytteiden alla. Hän on tosiasiassa voinut olla suuri huumepomo eikä huumepoliisi. Aarnion tapaus ja siihen liittyvät poliisijohdon erilaiset laiminlyönnit menivät lopulta tutkintaan ja oikeuteen paljolti median, käytännössä Helsingin Sanomien uutisoinnin ansiosta.

Korkea poliisijohto on syytteessä, koska poliisissa on laiminlyöty tietolähteiden kirjaamista ja rekisteröintiä. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen nosti syytteen ex-poliisiylijohtaja Mikko Paateroa, Helsingin ex-poliisipäällikkö Jukka Riikosta ja Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Lasse Aapiota vastaan. Kaikkia kolmea syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Aapion osalta sisäministeriö pohtii, voiko hän syytettynä olla Helsingin poliisipäällikön virassa. Maalaisjärjellä voi sanoa, että ei voi. Hänen on syytä jäädä virkavapaalle, sillä korkean poliisijohtajan kohdalla nuhteettomuusvaade on kova.

Oikeudenkäynnistä tulee periaatteellinen ja tärkeä. Siinä mitataan, mikä vastuu poliisijohdolla on organisaationsa toiminnasta. Ja onko johto vastuussa organisaation sisäisen valvonnan heikkouksista.

Yhteiskunta on antanut poliisille laajat oikeudet puuttua yksilöiden itsemääräämisoikeuteen, käyttää pakko- sekä voimakeinoja ja kerätä tietoa ihmisistä.

Oikeuksien vastapuolena on vastuu. Poliisin tulee noudattaa lakia ja myös lakien henkeä. Poliisin valvonta on vähäistä ja perustuu pitkälti luottamukseen siitä, että poliisi toimii lainmukaisesti. Poliisin omavalvonta ei ole tuottanut juurikaan tuloksia esimerkiksi vääristä sisäisistä toimintavoista kuin aivan alaportaalta.

Ilman vastapainoa ja kiinnijäämisriskiä poliisiorganisaatiokin saattaa hairahtua vääriin toimintatapoihin. Nyt ex-poliisijohtaja Paateron, poliisipäällikkö Riikosen ja poliisipäällikkö Aapion on aika kantaa vastuunsa. Rangaistuskynnyksen pitää olla niin alhaalla, siitä voi tulla vakava ja varoittava esimerkki.

Poliisin valvontaa tulee myös kehittää. Se ei voi perustua vain poliisin omaan valvontaan. Nyt median valvonta on monesti ollut vahvinta. Näin ei pitäisi olla.