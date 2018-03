Puljarit veivät kansanedustajien eläkkeeltä perusteet

Kansanedustajien sopeutumiseläke on joutunut huonoon huutoon, kun osa entisistä kansanedustajista on puljannut eläkkeen itselleen vastoin eläkesysteemin tarkoitusta.

Konkreettisin esimerkki on entinen kansanedustaja Tuija Nurmi (kok.), joka on samaan aikaan sopeutumiseläkeläinen ja tekee lääkärin työtä yhtiönsä kautta. Sopeutumiseläkkeen tarkoitus ei ole olla tuplapalkka. Myös ex-ministerikansanedustajan Suvi Lindénin (kok.) toimintaa sopeutumiseläkeläisenä ja Ugandan asekauppamatkalaisena on kummasteltu. Nämä ovat viimeaikaisempia esimerkkejä mutta myös monen muun entisen kansanedustajan kohdalla kansalaisten moraalisormi on noussut.

Sopeutumiseläkkeen tarkoituksena on ollut turvata kansanedustajien toimeentulo eduskunnasta putoamisen jälkeen. Tarkoitus on hyvä. Kansanedustajan tehtävää on syytä demokratiassa arvostaa korkealle. Sopeutumiseläkkeellä on pyritty korvaamaan sitä, että monta kautta eduskunnassa ollut kansanedustaja on ehkä menettänyt otteen entiseen ammattialaansa.

Nykyisin pyritään korostamaan ihmisten velvollisuutta siirtyä sujuvasti alalta toiselle. Työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tällainen joustavuus on tärkeää. Siksi myös työttömyysturvan kestoa on lyhennetty ja työttä jääviltä vaaditaan aktiivisuutta. On nurinkurista, että kansanedustajat pitäisivät itse itsellään muusta yhteiskunnasta poikkeavan systeemin.

Sopeutumiseläkkeen poistoa vaaditaan kansalaisaloitteella. On todennäköistä, että aloitteen käsittely johtaa sopeutumiseläkkeen poistumiseen. Ehkä sen aika onkin ohitse. Jos poisto tapahtuu, se pitää tehdä kaikkia koskevasti eikä pitkällä siirtymäajalla.

Kansanedustajien palkkataso ei ole työn tärkeyteen ja vaativuuteen nähden korkea. Demokratiassa täytyy pitää huoli siitä, että kansanedustajien palkat ovat työn merkityksen mukaisia. Palkkojen korottaminen voisi olla perusteltua, jos sopeutumiseläke poistetaan eikä tilalle myöskään oteta sopeutumisrahaa. Kansanedustajien on syytä olla samassa työttömyyssysteemissä kuin muidenkin suomalaisten. Lainsäädännöllä on pidettävä huolta, että kansanedustaja voi palata kautensa jälkeen alkuperäiseen työhönsä. Juuri se on demokratiassa kansan edustamisen idea.