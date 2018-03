Ruotsin lentoverosta voi ottaa mallia

Ruotsissa tulee voimaan huhtikuun alussa lentovero. Naapurimaamme on edelläkävijä, sillä suurimmassa osassa maailman maita lentoliikenteeseen ei suunnata minkäänlaisia veroja. Sen sijaan henkilöautoja, bensiiniä ja dieseliä verotetaan monissa maissa. Verotus voi olla Suomen tavoin hyvinkin ankaraa.

Suomessakin lentoliikenteen polttoaineet ovat veroista vapaita. Myöskään lentomatkailua ei veroteta. Nykyisin lentomatka vaikkapa Keski-Eurooppaan on edullisempi kuin ajo omalla autolla Lappiin. Myös bussiliikennettä ja junaliikennettä verotetaan Suomessa. Junaliikenne – erityisesti pääkaupunkiseudun lähiliikenne – tosin saa runsaasti julkisia tukia.

Lentomatkoihin tulevat verot ovat Ruotsissa lieviä. Periaatteellinen linjaus on kuitenkin suuri. Kaikkien liikennemuotojen täytyy maksaa veroja. Lentoliikenne tosin tulee päästöihinsä nähden kohdelluksi edelleen silkkisin hansikkain.

Vero on kuusi euroa EU:n sisäisillä matkoilla ja 25 euroa esimerkiksi Lähi-idän sekä Yhdysvaltojen lennoilla. Pitkistä kaukolennoista maksetaan veroa 40 euroa. Vero sisältyy lentolipun hintaan. Veron maksajaksi on näin osoitettu juuri lentomatkan ostaja.

Lentomatkailu on maailmassa suuri päästöjen aiheuttaja, mutta se on ympäristönäkökulmasta täydellinen vapaamatkustaja. Onkin ihmeellistä, että vihreät eivät ole Suomessa näkyvästi ajaneet lentoliikenteen verottamista. Toivottavasti syynä ei ole se, että vihreiden kannattajakunnassa on paljon juuri sen ikäisiä ja kohtuulliset tulot omaavia suomalaisia, jotka lentomatkustavat paljon. Heidän kannaltaan mukavampaa on julistaa vaikkapa ydinvoiman turmiollisuudesta, maa- ja metsätalouden valumien ongelmista tai henkilöautojen päästöistä. Todellisuudessa moni aiheuttaa lentomatkoilla suuremmat päästöt kuin autolla.

Lentoliikenteen verottaminen olisi Suomessakin perusteltua. Ruotsin tapainen melko kevyt verotus ei nosta merkittävästi lentolippujen hintoja, mutta on askel oikeaan suuntaan. Eri liikennemuotojen verotuksen tulisi olla samalla tasolla niin, että verotukselliset erot olisivat korkeintaan ympäristöpäästöjen eroja kuvaavia. Nyt verotus on ollut rankaisupolitiikkaa, jossa autoilijaa on kupattu ja lentomatkustajaa hellitty.