Säynätsalo-päivillä katse vahvasti tulevaisuudessa

Suomen vanhin toimiva vaneritehdas lopetti toimintansa Jyväskylän Säynätsalossa heinäkuun lopussa. Lakkautuspäätös oli iso henkinen isku yhteisölle, olihan Säynätsalo syntynyt yli sata vuotta sitten nimenomaan tehtaan ympärille. Säynätsalo-seura päätti silti reagoida nopeasti tilanteeseen muuttamalla perinteisten Säynätsalo-päivien ympäristöteeman ”Uudeksi aluksi”, jota pohditaan muun muassa tänään iltapäivällä keskustelutilaisuudessa.

Jyväskylässä on jo muutettu kaksi historiallista tehdasaluetta, Lutakko ja Kangas, uudenaikaisiksi asumisen ja yrittämisen kaupunginosiksi. Säynätsalo voisi seurata tätä tietä. Sijainti on erinomainen: vain parinkymmenen minuutin ajomatka Jyväskylästä vie Päijänteen rantamaisemiin. Myös matkailijoille Säynätsalo on jo nyt kiehtova kohde muun muassa Alvar Aallon arkkitehtuurin ansiosta.

Muutos on myös mahdollisuus. Tämä henki tuntuu nyt olevan vahva Säynätsalossa.