Nuori, haluatko pärjätä paremmin koulussa? Jos vastasit myöntävästi, tartu sanomalehteen. Jos teet sen päivittäin, menestys on taattu – tutkitusti.

Uutismedian aktiivisella seuraamisella on selvä yhteys lukutaitoon ja muuhunkin koulumenestykseen. Tämä ei ole sanomalehtien markkinointipuhetta vaan selviää Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tekemästä Nuorten media-arki ja lukutaito -tutkimuksesta.

Tulokset perustuvat PISA 2015 -aineistoon, joka on edustava otos suomalaisten peruskoulujen 15-vuotiaista oppilaista. PISA-kokeeseen osallistui 5 882 oppilasta 168 koulusta.

Sanomalehteä aktiivisesti lukevat 15-vuotiaat nuoret menestyivät PISA:n lukutaitokokeessa merkittävästi paremmin kuin harvemmin lehteä lukevat. Myös verkkouutisten aktiivinen lukeminen parantaa selvästi lukutaitotuloksia. Sekä sanomalehden että verkkouutisten kohdalla useita kertoja viikossa lukevien ja passiivisimpien lukijoiden ero PISA:n lukutaitokokeen pistemäärässä vastaa noin vuoden eroa koulun oppimäärän hallinnassa.

Vuoden etumatka oppimistuloksissa parantaa huikeasti mahdollisuuksia saada tulevaisuudessa unelmien opiskelupaikka. Sanomalehteä lukeva pärjää paremmin, koulussa ja elämässä muutenkin.

Pojilla verkkouutisten ja sanomalehden aktiivisen lukemisen myönteinen vaikutus osaamiseen oli suurempi kuin tytöillä. Sanomalehtien ja verkkouutisten lukemisaktiivisuudet olivat yhteydessä myös luonnontieteiden ja matematiikan osaamiseen – näissäkin tuloksissa aktiivisimpien ja passiivisimpien lukijoiden ero kokeen pistemäärässä vastasi noin yhden kouluvuoden oppimäärää.

Mitä innokkaammin nuori luki sanomalehteä, sitä kiinnostuneempi hän oli ylipäätänsä lukemisesta. Pojat ja tytöt lukivat sanomalehteä miltei saman verran, mutta verkkouutisten lukijoina pojat olivat selvästi tyttöjen edellä.

Parhaat tulokset sekä lukutaidossa, luonnontieteissä että matematiikassa saivat nuoret, jotka lukivat aktiivisimmin kaunokirjallisuutta. He lukivat keskimääräistä enemmän myös sanoma- ja aikakauslehtiä.

Erinomaisiin tuloksiin ylsivät myös sellaiset nuoret, joiden kaunokirjallisuuden lukeminen oli vähäisempää, mutta jotka lukivat aktiivisesti lehtitekstejä. Kolmanneksi parhaisiin tuloksiin ylsi poikavaltainen ryhmä, jossa kaikkien medioiden käyttö oli keskimääräistä aktiivisempaa.

Lukemisessaan lähinnä verkkoteksteihin keskittyvillä nuorilla oppimistulokset olivat jo keskiarvoa alemmat. Kaikista heikoimmat oppimistulokset olivat kaikenlaista lukemista karttaneilla. Heitä on 14 prosenttia nuorista.

Lukutaitoa tarvitaan kaikkialla: opiskeluissa, työelämässä ja yhteiskuntaan osallistumisessa. Nyt olisi korkea aika palauttaa Suomi lukutaidon huippumaaksi. Liikkuva koulu -kampanja tarvitsee rinnalleen Lukevan koulun.

Opettajien lisäksi talkoisiin tarvitaan vanhemmat. Sanomalehti voi olla valmennuskurssia tehokkaampi tapa saada potkua nuoren elämään.

Yläkouluikäiset arvostavat tiedon luotettavuutta netissä. Kantar TNS:n tekemän tutkimuksen mukaan tiedon luotettavuus on 13–15-vuotiaille hyvin tärkeää. Sen merkitys nuorille on jopa kasvanut vuodesta 2015. Luotettavuudessa on nuorten mielestä tärkeintä, että jutun julkaisupaikka on luotettava ja että siitä erottaa selvästi, onko kyse faktasta vai mielipiteestä ja mainostetaanko siinä jotakin.

Noin yksi viidestä yläkouluikäisestä nuoresta törmää netissä usein valheelliseen, virheelliseen tai epäselvään tietoon. Vähintään silloin tällöin tällaista tietoa kohtaa noin neljä viidestä yläkouluikäisestä. Useimmiten nuoret saavat valheellista tai harhaanjohtavaa tietoa keskustelupalstoilta, somesta ja MV-lehden kaltaisilta sivuilta. Perinteisessä mediassa virheellisen tiedon äärelle joutuu vain harvoin.

Nuoret luottavat varsin vahvasti omiin kykyihinsä tunnistaa valeuutinen. Valtaosa nuorista, lähes 70 prosenttia, ei voisi itse jakaa valheellista tai virheellistä tietoa netissä.

Nuorten mediankäyttö keskittyy someen – ja siihen myös luotetaan aiempaa enemmän.

Sosiaalinen media ja YouTube hallitsevat nuorten mediapäivää – niitä käyttää päivittäin noin 80 prosenttia vastaajista. Snapchatin suosio on kasvanut, ja palvelua käyttää nyt päivittäin lähes 70 prosenttia nuorista. Facebookia käyttää päivittäin vajaa kolmannes nuorista.

Yli 90 prosenttia nuorista kertoo seuraavansa uutisia jostakin lähteestä. Meihin uutismedian toimittajiin tämä tieto luo uskoa, että työllämme on merkitystä.

Suomalaisnuorista neljäsosa lukee sanomalehtiä useita kertoja viikossa. Lukemisen tavat monipuolistuvat, kun digitaalisuus yleistyy paperin vaihtoehtona. Uutistarjonnan tulvasta kannattaa valita ne mediat, joiden seuraamisesta on eniten hyötyä.

Kirjoittaja on varapäätoimittaja.