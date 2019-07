Saunamaakunnan löylyillä Unescon kulttuurilistalle

Keski-Suomen Saunamaakuntaviikkoa vietetään nyt suurempana kuin koskaan: tarjolla on yli 70 saunatapahtumaa.

Saunominen on terveellistä ruumiinkulttuuria parhaasta päästä. Kun saunomisen teemaviikko osuu Jyväskylän Kesän kanssa päällekkäin, suomalainen saunaeksotiikka voi tavoittaa myös kulttuuritarjonnasta kiinnostuneita ulkomaalaisia.

Ja eksotiikkaa löytyy: Sarvenperän Saunamaratonilla on tarjolla älysaunaa, muualla maakunnassa muun muassa yrttisaunaa, ruususaunaa tai turve- ja suklaasaunaa perinteisempien löylyjen lisäksi. Saunaviikolla selviää sekin, että haikusauna ja savusauna ovat eri asioita.

Saunamaakuntaviikko on yksi selkeä osoitus siitä, että suomalainen saunominen on perusteltua lisätä Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Saunominen on ajassa aidosti elävä osa kansanperinnettämme.