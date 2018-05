Saunan kulttuuriperintö taipuu moneksi

Saunabuumi kuumenee Suomessa. Nyt Tampere pitää itseään Suomen ja koko maailman saunapääkaupunkina. Sauna-aatteen painotuserot eri puolilla Suomea osoittavat ainakin sen, että itse ilmiö eli saunominen taipuu rikkaudessaan moneksi.

Aiemmin Keski-Suomi on julistautunut maailman saunamaakunnaksi. Täällä on vietetty saunamaakuntaviikkoa ja oltu ylpeitä maailman suurimmasta kiukaiden ja saunatuotteiden valmistajasta sekä savusaunasta, joka kooltaan on niin ikään maailman ykkönen. Myös Helsinki pyrkii saunakaupungiksi.

Pääkaupunki voi aina väittää edistävänsä suomalaista kulttuurivientiä kaikessa tarjonnassaan. Tampereen kiistaton valtti on julkisten saunojen paljous – saunat eivät kokoaisi vuosittain kymmeniätuhansia kylpijöitään ilman valtavaa vapaaehtoisten työpanosta suomalaisen saunakulttuurin ja sitä kautta kansanterveystyön hyväksi. Keski-Suomessa on ehkä liiaksi jääty puheiden ja suunnitelmien tasolle.