Seksuaalinen häirintä ei saa jäädä vaietuksi

Vain joka neljäs ilmoittaa työnantajalle kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä. Tämä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n teettämän laajan kyselyn tulos on hätkähdyttävä. Vaikka seksuaalista häirintää koskeva lainsäädäntö antaa laajat mahdollisuudet puuttua häirintään, useimmat sitä kokeneet eivät ota asiaa edes puheeksi työnantajansa kanssa.

Kysely vahvistaa seksuaalisen häirinnän kohdistuvan ennen kaikkea nuoriin, työuransa alkuvaiheessa oleviin naisiin. Naisista seksuaalista häirintää on kokenut peräti 12 prosenttia ja miehistä kaksi prosenttia. Alle 25-vuotiaista naisista häirintää on kahden viime vuoden aikana työssään kokenut joka neljäs, kun yli 60-vuotiailla naisilla luku on kuusi prosenttia.

Jokaisella työpaikalla ja muussakin kanssakäymisessä pitää olla nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään. Nuorten naisten ja aivan jokaisen ihmisen on voitava ottaa asia reilusti puheeksi heti, kun aihetta ilmenee.