Sijoitustili suosisi tervettä säästämistä

Pörssisijoittajat ovat verottajan lypsylehmiä. Varsinkin piensijoittajien verotus on kireää. Se voi olla jopa kireämpää kuin saman ihmisen palkkatulojen verotus. Osa pienistä ja keskisuurista sijoittajista altistuukin siksi pankkien ja sijoitusyhtiöiden röyheästi hinnoitellulle tarjonnalle. Suursijoittajien tai merkittävän osuuden yrityksestä omistavien verotus on puolestaan kohtuullisen alhaisella tasolla.

Pörssisäätiö on pitkään ajanut sijoitussäästötilejä, joilla tavallinen pörssisijoittaja voisi välttää verot siihen saakka, kunnes hän ottaa sijoituksista tulleet rahat omaan käyttöönsä.

Ruotsissa sijoitussäästötilit otettiin käyttöön kuusi vuotta sitten ja Norjassa viime vuonna. Suurin etu sijoitussäästötileissä on se, että piensijoittaja voi myydä osakkeita ja ostaa toisia ilman, että myyntivoittovero syö välissä tuottoa.

Tällainen mahdollisuus tavallisella ihmisellä on nyt PS-tileillä eli pitkäaikaissäästötileillä. Ne ovat käytännössä eläkesäästötilejä, sillä niille kertyneet varat voi nostaa vasta eläkeiässä. Poikkeuspykälänä niissä on mahdollisuus ottaa sijoitus käyttöön työttömyyden tai vakavan sairastumisen takia. PS-tileille säästettävä summa on rajattu 5 000 euroon vuodessa. PS-tilit eivät ole olleet kovin suosittuja.

Sijoitussäästötilien perusidea on hyvä. Ihminen voi säästää sijoitustileillä ja käydä osakekauppaa. Verot maksetaan vasta kun raha otetaan käyttöön. Toivottavasti uudistusta valmisteleva työryhmä päätyy esittämään laajaa sijoitussäästötilimallia. Siinä sijoitusmuotojakaan ei pitäisi rajata vain osakkeisiin. Jos jokaisella suomalaisella olisi lähtökohtaisesti sijoitussäästötili, se voisi lisätä ihmisten säästämistä. Säästäminen puolestaan nostaisi pitkällä tähtäimellä kansallista varallisuutta.

Yhteiskunnan kannalta verot tulisivat aikanaan joka tapauksessa maksuun, sillä jossakin vaiheessa ihminen nostaa sijoituksen tai osan siitä käyttöönsä.

Puolueet ovat suhteutuneet sijoitussäästötileihin myönteisesti. Juha Sipilän (kesk.) ja Petteri Orpon (kok.) hallitus ei ole saanut pienten pörssisijoitusten verovapautta aikaiseksi. Toivottavasti hallitus saa aikaiseksi ainakin sijoitussäästötilit.