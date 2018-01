Sisällissotaa on syytä muistella

Suomi juhli 100-vuotisuutta näyttävästi. Suuresta itsenäisyyden juhlasta olemme siirtyneet itsenäisyyden ajan historiamme vaikeimpaan muistovuoteen. Sisällissota alkuvuonna 1918 repi nuorta kansakuntaa. Sadan vuoden takaisista tapahtumista kerrotaan tänä vuonna paljon sanomalehdissä ja televisiossa. Sisällissota oli pitkään kansakunnan arpeutunut haava, josta puhumiselle ei löytynyt luontevia tilaisuuksia. Tapahtumista oli kaksi näkökulmaa. Siitä kertovat vaikkapa nimet vapaussota, vallankumous, kapina, kansalaissota ja luokkasota.

Sisällissodan ja sen jälkeisten tapahtumien muistaminen on tärkeää. Se oli yksi askel itsenäistymisessä ja osa ensimmäisen maailmansodan jälkeisiä myllerryksiä Euroopassa. Valtiovalta ei järjestä sisällissodan muistojuhlaa mutta tapahtumia on hyvä muistaa. Raakaa sisällissotaa seuranneina vuosikymmeninä Suomesta eheytyi yhtenäinen kansakunta. Muistelu on osa nykypäivän yhtenäisyyttä.