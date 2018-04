Sote-kapinassa kulkee monta rintamalinjaa

Helsingin kaupunginvaltuustossa käytiin tällä viikolla kapinakokous, jossa on monta rintamalinjaa. Kapinassa on kyse sotesta eli sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä maakuntahallinnon uudistuksesta, joita Helsingin valtuusto asettui vastustamaan lähes yksimielisesti.

Kapinakenraalina on Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Hän pyrkii näin nostamaan omaa profiiliaan ja ajamaan laput silmillä vain Helsingin etua. Samalla hän murentaa puolueensa, kokoomuksen, yhtenäisyyttä. Tämä on pääkaupungin sote-kapinan yksi rintamalinjoista.

Puolueen hajaannuksen uhka on olemassa, vaikka puheenjohtaja Petteri Orpon asema on vahva. Ratkaisevaa on, miten yhtenäisenä kokoomuksen eduskuntaryhmä pysyy sote- ja maakuntalakien äänestyksessä kesällä.

Hallituksella on eduskunnassa vain niukka enemmistö, 105 edustajaa. Osa hallituspuolueiden edustajista on jo joko ilmoittanut tai antanut ymmärtää äänestävänsä lakiesityksiä vastaan. Tarkalle menee. Helsingin sote-kapinan yksi rintamalinjoista kulkee siten hallitusta päin.

Kapinassa virittyy rintamalinja myös Helsingin ja muun Suomen välille: pääkaupunkiseutu vastaan maakuntien Suomi. Helsingissä tuntuu olevan vain vähän ymmärrystä pienten kuntien asemaa kohtaan. Pienten kuntien hartiat ovat liian kapeat tuottamaan itse sote-palvelujaan – tämä tiedetään jo hyvin. Maakuntamalli on siksi perusteltu.

Lakiasiantuntijat antoivat vastikään arvionsa sote-uudistuksen valinnanvapauslakiesityksestä. Asiantuntijoiden mukaan lakiesitykselle voi – liikennevalovertauksin – näyttää vähintäänkin keltaista valoa. Esityksen aikaisempi versio osoittautui perustuslain vastaiseksi, mutta isommista ongelmista on nyt päästy.

Jotkut ovat todenneet sote-uudistuksesta happamasti, että uudistusta ei voi enää kaataa, koska sitä on valmisteltu niin pitkään.

Naljailussa on – tahattomasti – totuuden siemen. Sotea ei kannata purkaa nyt alkutekijöihinsä, koska uudistuksen käytännön valmistelut ovat oikeastikin jo pitkällä. Kunnissa ja maakunnissa on uudistuksen järjestelyissä tehty paljon työtä ja saatu näkyvää aikaan. Tätä työtä ei pidä heittää nyt hukkaan.

Muutoksia ja parannuksia sote- ja maakuntalakiesityksiin kannattaa ja pitääkin vielä tehdä, mutta koko pakettia ei pidä lyödä nyt hajalle.