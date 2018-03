Suomalaisten onnea ei maailmalta kätketä

Kell’ onni on, se onnen kätkeköön. Tätä sananpartta Suomen ei pidä nyt noudattaa. Eikä se oikein onnistuisikaan, sillä Suomi on virallisesti rankattu maailman onnellisimmaksi maaksi: Maailman onnellisuusraportin ansiosta suomalaisten onnellisuus on nyt kaikkien tiedossa. Raportin on tehnyt YK:n alaisuudessa toimiva SDSN-verkosto.

Raportti vertailee kansalaisten kokemuksia onnellisuudesta 156 maassa. Vertailu tehtiin nyt kahdeksatta kertaa. Suomi on ollut neljän parhaan joukossa aiemminkin yhdessä Tanskan, Sveitsin ja Norjan kanssa. Nyt ensimmäistä kertaa sijoituimme keulille.

Onnellisuus on monen asian summa; yhtä onnellisuustekijää on mahdotonta nimetä. Raportissa vertaillaan muun muassa kansalaisten luottamusta ja anteliaisuutta, tulotasoa, elinajan odotetta ja kokemusta sosiaalisesta turvaverkostosta. Suomalaisessa yhteiskunnassa osataan arvostaa ja vaalia asioita, jotka toimivat onnellisen elämän edellytyksinä.