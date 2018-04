Suomeen saatava koulutuksen ylitarjonta

Suomalaisten koulutustaso taantuu. Koko 2000-luvun esimerkiksi yliopisto-opiskelijoiden määrä on laskenut.

Muutos on hurja. Opiskelijoiden määrä yliopistoissa kasvoi vuosina 1981–2000 60 prosenttia. Yliopistojen kasvu näkyi osaamistason nousuna ja aitona osaamisyhteiskunnan kehittymisenä. Seurauksina voi pitää vaikka Nokian mahtivuosia ja monen alan kansainvälistymistä.

Parhaiten koulutettuja sukupolvia ovat 1970-luvun alussa syntyneet. Sen jälkeisten ikäluokkien koulutustaso on kääntynyt laskuun. Useimmissa muissa teollisuusmaissa koulutustason nousu on jatkunut. Esimerkiksi Etelä-Koreassa kolmannen asteen eli korkeakoulutason koulutuksen käy Suomeen verrattuna nykyisin noin kaksinkertainen osuus ikäluokasta.

Suomen on syytä havahtua. 2000-luvun kehityksellä putoamme osaamiskilpailusta. Suomalaisen yhteiskunnan menestystä ja hyvinvointivaltion mallia ei pystytä ylläpitämään halpatyövoima-ajattelulla. Koulutukseen pitää nvestoida vahvasti. Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen on järkevää. Kalleinta yhteiskunnalle ovat kouluttamattomuus ja syrjäytyminen.

Vielä oppivelvollisuusiän nostamista tärkeämpää on panostaa peruskoulun ja lukion jälkeiseen jatkokoulutukseen sekä ihmisten työuran aikaiseen koulutukseen. On luotava koulutuksen ylitarjonta, joka mahdollistaa jokaiselle pääsyn ammatilliseen koulutukseen, korkeakouluun tai yliopistoon opiskelemaan ilman pyrkimistä ja keskiarvorajoilla karsintaa.

On yhteiskunnallisesti täysin nurinkurista, että koulutus on niukkuuspalvelu. Sen tulisi olla jokaisen saatavissa jokaisessa tilanteessa. Tämä ajattelu vaatii samaa ennakkoluulottomuutta kuin kansakouluasetus vaati vuonna 1866 tai oppivelvollisuus vuonna 1921. Silloinkin ajatusta ensin vieroksuttiin ja nähtiin koulutus vain kalliina ja turhana.

Ylikoulutuksesta puhuminen on nykymaailmassa virhe. Me suomalaiset olemme jo maailman terävimpään kärkeen verrattuna alikoulutettuja pärjätäksemme kilpailussa. Tulevaisuutemme on osaavissa ihmisissä. Koulutus on myös paras tapa edistää yksilöiden mahdollisuutta hyvään elämään. Suomeen on luotava koulutuksen ylitarjonta. Sen pitäisi olla tulevaisuutemme suurin yhteiskunnallinen reformi.