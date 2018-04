Suomen Pankki saa vahvan pääjohtajan

Olli Rehn on nousemassa Suomen Pankin pääjohtajaksi. Pankkivaltuuston esitys ei ole yllätys. Rehn on viime vuosien vahvimpia asialinjan poliitikkoja, vaikka julkisuuden eturivissä hän ei koskaan ole saavuttanut suurta menestystä. Rehniä arvostetaan asiaihmisenä päätöskamareissa enemmän kuin poliitikkona vaalikentillä.

Presidentti nimittää Rehnin Suomen Pankin pääjohtajaksi presidentin esittelyssä.

Rehn on valtiotieteen tohtori ja kokenut poliitikko. Hän oli Euroopan unionin komissaarina 2004–2014 ja elinkeinoministerinä 2015–16. Kansanedustaja hän istui vuosina 1991–95 ja 2015–17. Europarlamentaarikkona vahvasti EU:hun suuntautunut Rehn oli 1995–96 ja 2014–15.

Rehn tulee edustamaan pääjohtajana maltillista talous- ja rahapoliittista näkemystä. Hänet on tunnettu talousliberaalina mutta hyvin kiihkottomana sellaisena. Hän myös yhdistää talousajatteluunsa yhteiskunnallisen näkemyksen. Talous ei ole vain markkinoita ja markkinatalouden lainalaisuuksia.

Suomen Pankki saa Rehnistä, 56, vahvan pääjohtajan. Hänellä on potentiaalia myös nousta Euroopan keskuspankissa merkittäviin rooleihin. Edeltäjän Erkki Liikasen (sd.) tausta on puoluetta lukuun ottamatta hyvin samanlainen kuin Rehnin (kesk.). Molemmat ovat olleet komissaarina, kansanedustajana ja ministerinä.

Liikanen on ollut kiinnostunut EKP:stä, ja häntä on aina välillä pidetty myös mahdollisena SDP:n presidenttiehdokkaana. Rehn on periaatteessa Sauli Niinistön jälkeen sopiva myös presidenttikeskusteluihin.

Suomen Pankin rooli ei enää ole entisensä. Euroaika on siirtänyt päätösvaltaa EKP:hen, mutta Suomen Pankki ei suinkaan ole merkityksetön. Sen rooli korostuu huonoina aikoina. Kun maan taloudessa on ongelmia, Suomen Pankin näkemyksillä ja tekemisillä on merkitystä. Hyvässä suhdanteessa sitä ei niin huomata, vaikka periaatteessa hyvinä aikoina tulisi ennakoida tulevia riskejä ja estää ongelmien muodostumista.

Suomen Pankin pääjohtajalla on paljon vastuuta maan taloudesta. Hänen toivoisi olevan aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja esiintyjä, joka katsoo taloutta laajasta kansalaisten ja talouselämän näkökulmasta.