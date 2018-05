Suomen villi luonto tarjoaa satoaan jo nyt

Alkukesä on villivihannesten ja -yrttien kulta-aikaa Suomen luonnossa. Vehreyteensä puhkeava metsä on lähiruokaa arvostavan luonnon ystävän aarreaitta. Esimerkiksi ketunleipää eli käenkaalia on kuvattu suomalaismetsien omaksi sitruunaksi ja mainioksi paistetun kalan mausteeksi. Terveysvaikutuksiltaan monipuolisen siankärsämön metsäinen ja pippurimainen aromi taas sopii riistaruokien voimakkaaseen makumaailmaan.

Monissa ruokavihjeissä mainitaan puiden silmut ja kerkät, mutta niiden keräily ei kuulu jokamiehenoikeuksien piiriin. Sieniä, marjoja ja ruohovartisia rauhoittamattomia kasveja saa kerätä. Mitään uutta ”superruokaa” ne eivät ole vaan ruoka-aineista niitä kaikkein vanhimpia.

Villikasvien vastuullinen keräily edellyttää lajituntemusta ja kohtuutta, jotta kasvustot eivät vaarannu ja uusiutuvat. Samalla poimija altistuu metsän hyvinvointia lisääville kokonaisvaltaisille terveysvaikutuksille.