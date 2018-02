Suomenlahden tunneli on hieno mutta kallis visio

Helsingin ja Tallinnan välille kaavaillaan maailman pisintä merenalaista tunnelia. Vähän yli sadan kilometrin mittainen Suomenlahden rautatietunneli lyhentäisi ajallisesti kahden pääkaupungin välisen matka-ajan noin puoleen tuntiin.

Kaksivuotinen esiselvitys Suomenlahden tunnelista julkistettiin viime viikolla Tallinnassa. Helsingin ja Tallinnan kaupunkien lisäksi miljoona euroa maksaneen selvityksen tilaajina olivat muun muassa Uudenmaan liitto, Viron liikenneministeriö ja Suomen liikennevirasto.

Suunnitelman mukaan rautatietunneleita olisi kaksi: yksi kumpaankin suuntaan. Näin tunneleissa voisi kulkea päivittäin jopa 40 henkilöjunaa ja noin 30 auto-, rekka- ja rahtijunaa. Rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan 2025 ja matkustajaliikenne vuonna 2040.

Tunnelin kustannuksiksi on laskettu 13–20 miljardia euroa. Kyseessä on siis aivan eri mittaluokan hanke kuin esimerkiksi Kirri–Tikkakoski-moottoritie, jonka kustannuksiksi on arvioitu 139 miljoonaa euroa.

Tunnelin hinnasta neljä viidesosaa on tarkoitus rahoittaa julkisin varoin. Laskelmien perusteena on 40-prosenttinen EU-tuki.

Ilmastonäkökulmasta Tallinna-rautatietunneli olisi myönteinen asia; ulkomaankaupan viennistä ja tuonnista huomattava osuus saataisiin raiteille. Vielä on kuitenkin arvioimatta, kuinka tunnelin kaivaminen merenpohjan alla vaikuttaa ympäristöön. Se tiedetään, että tunnelien tekoon soveltuva Suomen peruskallio jatkuu Suomenlahden alla liki Tallinnan edustalle.

Yhdessä Rail Baltica -rautatiehankkeen ja Jäämeren radan kanssa tunneli yhdistäisi arktisen alueen Suomen kautta Euroopan ytimeen. Tavaraliikenteessä tunnelista olisikin kiistatta hyötyä pitkän matkan kuljetuksille Suomesta Itä- ja Keski-Eurooppaan.

Meritunneli on hieno visio, jollaisia tulevaisuuden sukupolville pitää rohkeasti rakentaa. Samalla on muistettava pitää pää kylmänä; hienotkaan hankkeet eivät saa johtaa valtionvelan kasvattamiseen entisestään.

Tunnelin hyödyt jäävät kyseenalaisiksi, ellei myös nykyisestä tieverkosta pystytä pitämään huolta. Korjausvelka olisi saatava ripeästi kuriin erityisesti Nelostiellä, joka on elinkeinoelämän kuljetusten tärkein runkoväylä.