Suunnitelmalliselle lapsipolitiikalle on vankat perustelut

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila antoi keskiviikkona eduskunnalle kaikkien aikojen ensimmäisen lapsiasiavaltuutetun kertomuksen. Tosin kyse on pikemminkin katsauksesta, sillä tutkijoiden kirjoittama teksti on selonteko suomalaisen lapsipolitiikan historiasta, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

Katsaus lähettää päättäjille viestin entistä suunnitelmallisemman lapsipolitiikan tarpeesta. Nyt ongelma on lapsia koskevan lainsäädännön pirstaleisuus ja lapsivaikutusten arvioinnin vähäisyys.

Tietoa ja hyvää tahtoa on, mutta niitä ei päätöksenteossa kunnolla hyödynnetä. Tukitoimet sirpaloituvat yksittäisiksi hankkeiksi. Lapsia koskevia ratkaisuja tehdään vaillinaisella kokonaisnäkemyksellä, ja seurausten arviointi on puutteellista.

Eriarvoistuminen sekä ongelmien kasautuminen ja periytyminen lasten huono-osaiselle vähemmistölle ovat pitkäaikaisia trendejä. Niistä on ollut tapana syyttää 1990-luvun lamaa ja sen aikaista politiikkaa, mutta katsauksessa tämä selitys kyseenalaistetaan. Lamavuosien jälkeen resursseja on monin paikoin vahvistettu, ja eriarvoistuminen on silti lisääntynyt.

Onkin perusteltua kysyä, onko eriarvoistumista edes mahdollista pysäyttää nykyisen kaltaisella palvelujen ja tukitoimien rakenteella.

Kokonaisnäkemyksen muodostamisen, rakenneuudistusten ja hallituskaudet ylittävien poliittisten linjanvetojen puolesta on viime vuosina puhuttu paljon, kun on keskusteltu hyvinvointivaltion uudistamisesta. Niitä on kaipailtu esimerkiksi verotuksen, sosiaaliturvan ja terveydenhoidon kehittämisessä. Yhteisten näkemysten puute sekä poliittisten puolueiden että etujärjestöjen välillä on kuitenkin jättänyt konkreettisten toimien listan lyhyeksi.

Lapsipolitiikassa tässä soisi onnistuttavan paremmin. Mikäli puolueiden ja ehdokkaiden painotuksia esimerkiksi vaalikamppailuissa on uskominen, lasten hyvinvoinnin tärkeydestä vallitsee poliittinen yksimielisyys.

Sen konkretisoituminen hyväksi lapsipolitiikaksi edellyttäisi kuitenkin lasten hyvinvointia ja elämää koskevan tutkimustiedon asettamista aikuisten poliittisten tarkoitusperien tai taloudellisten etujen edelle.