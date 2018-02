Suvi Lindéniltä on vaadittava täysi selvitys

Eduskunnan sopeutumiseläkeläinen Suvi Lindén on keskellä hyvin erikoista tapahtumaketjua. Siihen kuuluvat muun muassa kuollut suomalaismies, ase-esitteet ja väärät suosituskirjeet. 41-vuotiaan suomalaisen liikemiehen kuolinsyytä tutkitaan Ugandassa ja Suomessa. Henkirikos on mahdollinen vaihtoehto, samoin huumaavien aineiden käyttö.

Lindén oli kokoomuksen kansanedustaja Oulun vaalipiiristä vuosina 1995–2011. Pudottuaan eduskunnasta hän siirtyi sopeutumiseläkkeelle, jota hän saa entisenä ministerinä noin 6 000 euroa kuukaudessa. Lindén oli kulttuuriministeri vuosina 1999–2002 ja viestintäministeri 2007-2011.

Lindén on tehnyt palkattomasti erilaisia luottamustoimia ja hoitanut omaa yritystään. Hän on kertonut olleensa Ugandassa etsimässä bisnesmahdollisuuksia kuolleen liikemiehen kanssa. Liikemiehellä oli myös poliittista taustaa. Hän oli ollut kokoomuksen kuntavaaliehdokas Vantaalla.

Lindén saapui matkaltaan Afrikasta Suomeen torstaina. Hän kieltäytyi mitenkään kommentoimasta matkansa tarkoitusta ja vetosi vain aiempiin, hyvin niukkoihin lausuntoihinsa.

Lindén on tiettävästi esiintynyt Ugandassa entisenä viestintäministerinä ja entisenä YK:n erityislähettiläänä. Näin hän on ollut Patrian ase-esitteitä kuljettaneen liikemiehen ovien avaaja.

Patria on kertonut Suomessa varsin perusteellisesti kytköksensä Ugandan kauppamieheen. On syytä luottaa, että yhtiö on kertonut totuuden. Toivottavasti se on myös koko totuus. Patrian mukaan Lindénillä ei ole ollut mitään tekemistä yhtiön kanssa.

Lindén on nykyisin yksityishenkilö. Hän voi tehdä minkälaista liiketoimintaa tahansa. Entisenä ministerinä esiintyminen luo silti väistämättä linkin demokraattiseen yhteiskuntaan. Myös se, että Lindén on jättäytynyt eduskunnan sopeutumiseläkkeen varaan, luo kytköksen eduskunnan ja hänen nykytoimintansa välille. Vanha sidos kokoomukseen pitää sekin huomioida.

Niinpä ex-ministeri, sopeutumiseläkeläinen Suvi Lindén on moraalisesti velvollinen kertomaan julkisesti Ugandan matkan tapahtumat ja viime vuosien liiketoimintojensa luonteen. Lindéniltä on syytä vaatia perusteellinen ja täydellinen selvitys toiminnastaan ja liiketoimistaan.