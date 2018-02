Syyriassa kaikki rintamat alkavat olla sekaisin

Syyrian sodassa kuolleet lasketaan sadoissa tuhansissa ja pakolaiset miljoonissa. Sodassa alkaa pian jo kahdeksas vuosi – sisällissodasta ei enää voi puhua, kun Syyriassa ovat jo aktiivisesti läsnä johtavat ydinasesuurvallat ja kaikki alueelliset johtovallat.

Pohjois-Syyriassa Turkki sotii liittolaismaansa Yhdysvaltain aseistamia kurdeja ja ilmeisesti myös Syyrian hallituksen joukkoja vastaan. Venäjä ja Turkki tukevat Syyriassa sodan eri osapuolia mutta sommittelevat samalla keskinäisiä suhteitaan huolella, sillä kummallakin maalla on omat erilliset tavoitteensa Syyrian kuolinpesässä.

Syyria on suurvaltojen aseteol­lisuuden tärkeä koerata. Yhdysvallat ja Venäjä ajautuivat jo epäsuorasti konfliktissa vastakkain, kun Yhdysvaltain ilmaiskussa kuoli ehkä jopa satoja venäläisiä palkkasotureita. Tilanne, jota suurvallat ovat sopimisillaan pyrkineet välttämään, paljasti venäläisten sopimustaistelijoiden käytön laajuuden Syyriassa. Iranin roolin kasvu Syyriassa on jo saanut Israelinkin hälytysvalmiuteen.

Syyrian pääkaupungin Damaskoksen liepeillä Syyrian hallitus on moukaroinut Itä-Ghoutan siviilialueitakin tavalla, jota maailman johtajat ovat kuvanneet ”joukkoteurastukseksi” ja ”helvetiksi maan päällä”. Noin 400 000 asukkaan Itä-Ghouta on ollut piiritettynä vuodesta 2013 lähtien. Kolmasosa, ehkä jopa puolet alueen asukkaista on lapsia, mutta joukossa on myös kapinallisia, jotka taistelevat keskenäänkin.

Satoja ihmishenkiä vaatineita pommituksia Itä-Ghoutassa ovat paheksuneet muiden muassa Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit – joille samanlainen sotiminen siviilejä vastaan Jemenissä ei tunnu tuovan mitään tunnonvaivoja – sekä omaa sotaansa toisaalla Syyriassa käyvä Turkki.

Asetelmat Syyriassa ovat monin tavoin kyynisiä. Venäjän hallituksen mukaan vastuu Itä-Ghoutan tilanteesta on mailla, jotka tukevat siellä toimivia terroristeja.

YK:n turvallisuusneuvosto vaatii Syyriaan välitöntä 30 päivän tulitaukoa. Venäjä sanoo, ettei edellytyksiä tulitauol­le ole ennen kuin osapuolet sopivat siitä itse.

Venäjän diplomaattinen viivytystekniikka antaa Syyrian hallitukselle lisäaikaa sotatoimille ja mahdollisen maahyökkäyksen valmisteluun. Ilma-iskut Itä-Ghoutassa jatkuivat sunnuntainakin.