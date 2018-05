Taloyhtiölainojen määrä on kasvanut rajusti tällä vuosituhannella. Perinteisesti suomalaiset ovat ottaneet asuntoa varten lainaa pankista ja vain pieni osa kerros- ja rivitaloasuntojen hinnasta on jätetty taloyhtiön lainaosuudeksi.

Tällä vuosituhannella tilanne on muuttunut. Taloyhtiölainoista on tullut jopa pääasiallinen lainamuoto. Suurimmillaan jopa 80 prosenttia asunnon hinnasta on maksettu taloyhtiölainana. Vuonna 2011 taloyhtiölainojen euromäärä ohitti jo kotitalouksien asuntolainojen euromäärän. Nyt taloyhtiölainojen määrä on lähes kaksinkertainen normaaleihin asuntolainoihin verrattuna. Taloyhtiölainat ovat muuttaneet asuntomarkkinoiden toimintalogiikkaa. Yllättävän pienellä omalla rahalla pääsee uuteen asuntoon. Taloyhtiölainat ovatkin kiihdyttäneet uusien asuntojen rakentamista ja rakennusyhtiöiden kasvua.

Toisaalta taloyhtiölainat ovat luoneet massiivisen riskin talou­teemme. Perinteiset asuntolainat olivat lainanottajan vastuulla ja pankki tarkisti maksukyvyn. Nyt taloyhtiölainat ovat kaikkien taloyhtiön osakkaiden vastuulla. Yksilövastuu on muuttunut kollektiivivastuuksi. Jos osa osakkaista ei maksa taloyhtiön lainaansa, se siirtyy muiden osakkaiden vastuulle. Se voi johtaa tilanteeseen, jossa loputkin osakkaat ajautuvat henkilökohtaiseen vararikkoon. Koko taloyhtiö romahtaa.

Finanssikriisi alkoi Yhdysvalloissa holtittomasta asuntoluototuksesta. Matalien korkojen aikana pankit ja sijoitusyhteisöt tarjosivat subprime-lainoja asuntomarkkinoille. Uusia asuntoja ostivat todellisuudessa hyvin huonon maksukyvyn omaavat ihmiset. Kupla puhkesi ja Yhdysvaltojen talous ajautui kriisiin. Kriisi levisi koko maailmaan.

Taloyhtiölainat ovat suuri ja vaarallinen kupla Suomen taloudelle. Jos jostakin syystä, esimerkiksi korkojen aikanaan noustessa, taloyhtiöitä ajautuu maksukyvyttömiksi, kierre on valmis.

Taloyhtiölainojen vaaroista on puhuttu. Viimeksi tällä viikolla Nordea vaati taloyhtiölainoille 50 prosentin ylärajaa ja lyhennysvapaiden rajoittamista.

Taloyhtiölainojen riskeihin on syytä puuttua. Sen sijaan normaalien asuntolaina-asiakkaiden toiminta on jo vähintään riittävästi säännelty. Normaalien asuntolainojen riskit ovat hyvin hallinnassa.