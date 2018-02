Tasa-arvoinen peruskoulu on yhä hyvä tavoite

Suomalaista peruskoulun on jatkossakin nojattava tasa-arvoon ja laatuun. Näin voi lyhyesti kiteyttää tuoreet linjaukset peruskoulun kehittämiseksi.

Kehittämislinjaukset on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä eli Peruskoulufoorumi, jonka puheenjohtajana on toiminut Jyväskylän yliopiston professori Jouni Välijärvi. Foorumissa ovat olleet mukana kaikki opetusalan keskeiset toimijat eli opettajat, rehtorit, oppilaat, vanhemmat, tutkijat sekä sivistys- ja opetustoimen johtajat.

Foorumi on palastellut peruskoulun kehittämistavoitteet kansalliseen, opetuksen järjestäjän, koulun ja oppilaan sekä kasvuyhteisön näkökulmiin.

Ehdotuksissa on tuttuja ja tarpeellisia tavoitteita kiusaamisen estämisestä ja oppilaiden hyvinvoinnin edistämisestä. Näiden lisäksi ehdotuksissa on myös konkretiaa.

Foorumi esittää muun muassa erilaisten kehittämisrahoitusten kokoamista yhteen koulutuksen perusrahoituksen riittävyyden varmistamiseksi. Konkretiaa on myös vaatimus lähikouluperiaatteen vahvistamisesta.

Foorumi pitää tärkeänä myös lisätä ”toimintaympäristöltään haastavien koulujen positiivista erityiskohtelua”. Selkokielellä kyse on kouluista, joiden lähialueelle huono-osaisuus on kasautunut. Näille kouluille halutaan lisätä resursseja. Ehdotus on kannatettava ja koulutuksen tasa-arvoa lisäävä.

Foorumi haluaa varmistaa, että peruskoulun kehittämistä koskeva poliittinen ohjaus olisi pitkäjänteistä ja jatkuisi yli hallituskausien. Tämä on tärkeä näkökulma: poliitikkojen on puoluetaustasta riippumatta tärkeää löytää yhteinen linjaus suunnasta, johon peruskoulua kehitetään. Foorumin ehdotukset toimivat tässä hyvänä pohjana.

Peruskoulun tasa-arvon vahvistaminen ja siitä kiinni pitäminen on tavoite, jonka eteen kannattaa uurastaa. Tätä arvokasta työtä Peruskoulufoorumi on osaltaan tehnyt laatiessaan ehdotuksia peruskoulun kehittämislinjauksiksi.

Uurastusvuoro siirtyy foorumilta seuraavaksi päättäjille. Poliitikkojen tehtävä on tarttua ehdotuksiin, jotta suomalainen peruskoulu kehittyy juuri siihen suuntaan johon halutaankin: kaikkien oppilaiden tasa-arvoisiin ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin oppia.