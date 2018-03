Tehtävää jää myös seuraavalle hallitukselle

Suomi on YK:n raportin ansiosta saanut vastikään huomiota maailman onnellisimpana maana. Aikaisempien tutkimusten mukaan pienten tuloerojen maissa ihmisten tyytyväisyys elämäänsä on muita maita korkeampi.

Suomi on perinteisesti ollut pienten tuloerojen maa. Viime vuosina tuloerot ovat kääntyneet kuitenkin lievästi kasvuun. Keskeisin syy erojen kasvuun on sosiaalietuuksiin tehdyt leikkaukset. Tämä on osunut kaikkein pienituloisimpiin. Vastaavasti yli keskituloisten käytettävissä olevat varat ovat kasvaneet, koska tuloverotusta on kevennetty.

Eriarvoisuuden torjumista pohtinut hallituksen asettama työryhmä luovutti loppuraporttinsa keskiviikkona. Työryhmän tehtävänä oli etsiä keinoja yhteiskunnallisen eriytymisen pysäyttämiseksi. Tehtävän vaikeusastetta lisäsi se, että ehdotukset eivät saisi juurikaan lisätä kustannuksia.

Professori Juho Saaren johtama työryhmä esittää tukun hyviä – ja tuttuja – ehdotuksia: kannustin- ja byrokratialoukut pois, koulutus on investointi, asumistukea tulee muuttaa, varhaiskasvatusikää tulee alentaa ja niin edelleen.

Työryhmän mukaan Suomelle tulisi luoda eriarvoisuuden vähentämispolitiikka ja se systemaattinen seuranta. Tällöin hallitus raportoisi eduskunnalle säännöllisesti asiasta ja antaisi toimistaan selonteon.

Seuranta tulisi ulottaa kuitenkin yli vaalikausien. Työryhmän mukaan ulkopuolinen ryhmä voisi arvioida hallituskauden puolivälissä, miten eriarvoistumisen torjunnassa on onnistuttu. Arvioinnissa tulisi käyttää laajasti myös erilaisia tietovarantoja. Se merkitsisi kansalaisten tietojen yhdistämistä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä, asumisesta tai koulutuksesta.

Tämä madaltaisi nykyisiä, turhan vahvasti sektoroituneita palveluja ja mahdollistaisi ennaltaehkäisevien palvelujen oikea-aikaisuuden. Samalla olisi kuitenkin pystyttävä turvaamaan kansalaisten yksityisyyden suoja.

Jo nyt tiedetään, että työryhmän ehdotuksia ei juuri pystytä ottamaan käyttöön tällä vaalikaudella. Aikaa on liian vähän ja tehtäväkenttä niin suuritöinen. Työryhmän raportti ei silti ole ollut turha: seuraava hallitus voi heti hallitusohjelmaa laatiessaan ottaa huomioon nyt esitetyt ehdotukset.