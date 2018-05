Tietosuojaa kannattaa itsekin vaalia

Euroopan unionin tietosuojauudistus tuli voimaan eilen perjantaina ja lähes jokainen internetiä tai kännykkää käyttävä suomalainen on viime päivinä saanut ottaa kantaa tietosuojakysymyksiin. Tietosuoja-asetus korostaa tietojen luotettavaa säilyttämistä ja yksilön oikeutta vaikuttaa kerättävään tietoon. Lisäksi se antaa mahdollisuuden tehdä omista tiedoista tietosuojakysely.

Tietosuojan parantaminen on hyvä asia. Kansainvälisten internetjättiläisten ja mobiilikäyttöjärjestelmien kehittyminen on johtanut siihen, että ihmisten yksityisyydestä on tullut kauppatavaraa. Google, Facebook, Apple ja monet muut teknologiajätit seuraavat käyttäjiään tarkasti.

Sijainnin lisäksi tietoa kertyy vaikkapa mieltymyksistä ja elämäntavoista. Tietomassaa myydään mainostajille ja niistä talou­dellisesti hyötyville.

Tietosuoja-asetus herättää toivottavasti entistä useammat ihmiset rajoittamaan tietojen keruuta. Lähes kaikissa internetin palveluissa voi kieltää muun muassa paikkaseurannan tai mainosseurannan.

Täysin jäljettömäksi itseään ei kuitenkaan saa, vaan esimerkiksi kännykän käyttäjä luovuttaa ainakin osan tiedoista väistämättä kännykän käyttöjärjestelmän valmistajalle. Käyttäjä voi kuitenkin suojata hieman yksilöllisyyttään ja välttää osan kohdennetusta mainonnasta.

EU:n pyrkimys suojata yksilönvapautta on oikeansuuntainen. Pelkkä lainsäädäntö ei silti riitä, vaan käyttäjän on itse nähtävä vaiva säätää palvelujen valinnat niin, että yksilöllisyys säilyy. Toisaalta, jos haluaa antaa tiedot nettiyrityksille ja saada siten parempaa palvelua, sekin on yksilönvapauden mukainen valinta.

Tietosuojan kehittäminen on demokratioissa yksi tärkeä yhteiskunnallisen lainsäädännön ala. Totalitaarisissa valtioissa suunta voi olla toinen. Niissä esimerkiksi kasvojentunnistus voi johtaa siihen, että ihmisen liikkumista julkisilla paikoilla voidaan jatkuvasti seurata. Kasvojentunnistus voi noukkia nimetyn ihmisen aina esille esimerkiksi katujen tai kauppojen valvontakameroista. Tällaiseen valvontaan totalitaarisilla valtioilla on yleensä ollut haluja. Demokratiaan ja yksilönvapautta kunnioittavaan yhteiskuntaan sen ei pitäisi kuulua.

Yksilönvapaus ja tietosuoja ovat demokratian perusarvoja.