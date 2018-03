Tietoturva on tärkeä yksilön oikeus

Facebookista vuoti tiedot 50 miljoonasta ihmisestä, kun muun muassa vaalikampanjoiden analysoimiseen ja vauhdittamiseen erikoistunut Cambridge Analytica käytti tietoja laittomasti. Amerikkalainen The New York Times ja englantilainen Guardian paljastivat tapauksen viikonloppuna.

Kyse oli persoonallisuustestistä, jonka tutkija oli kehittänyt vuonna 2014. Persoonallisuustestissä ihminen antoi ”akateemiseen käyttöön” perusteellisia tietoja itsestään ja myös Facebook-kavereistaan. Kerättyjä tietoja Cambridge Analytica käytti toisessa ohjelmistossa, jonka se oli kehittänyt ihmisten äänestyskäyttäytymiseen vaikuttamiseen. Kun ihmisestä ja hänen verkostoistaan tiedettiin, hänelle voitiin suunnata haluttua sanomaa ja vaikuttaa näin hänen ajatusmaailmaansa. Tämä ilmeisesti vaikutti äänestyskäyttäytymiseen.

Cambridge Analytica teki töitä Donald Trumpin kampanjalle. Yhtiö ei ole tuntematon myöskään suomalaisille puolueille. Sen kyvystä vaikuttaa vaalikäyttäytymiseen on puolueiden parissa puhuttu vuosia. Kukaan tuskin kuitenkaan arvasi, että yhtiö käytti ilmeisen laittomia keinoja.

Facebookin mukaan Cambridge Analytican tietojenkalasteluohjelma latasi tiedot noin 270 000 ihmisestä. Kun mukaan lasketaan näiden ihmisten Facebook-kaverit, liikkui asiattomasti tietoa jopa 50 miljoonasta ihmisestä.

Asiattomia tiedonkerääjiä on nykyisin paljon. Suojelupoliisi varoitteli eilen julkistetussa toimintakertomuksessaan kyberuhista. Supon tietoon tuli viime vuonna monia tapauksia, joissa suomalaisiin yrityksiin oli kohdistunut kyberhyökkäyksiä. Yrityksistä oli viety tai yritetty viedä esimerkiksi tuotekehitystietoja tai muita arkaluontoisia tietoja.

Jokainen kännykänkäyttäjä on nykyisin joko Googlen tai Applen käyttöjärjestelmien jatkuvassa tarkkailussa. Kiinalaisten valmistajien tuotteissa voi olla omia seurantaohjelmiaan. Myös verkon käyttäjästä kerätään paljon tietoa, jos ihminen ei tarkoituksella rajaa tietojen keräämistä. Vaatii paljon viitseliäisyyttä, että kännykästä tai verkkosivuilta saa säädettyä asetukset niin, että käytön seuraaminen on pois päältä.

Yksilön tietosuoja on tärkeä asia. EU:ssa on huolehdittava, että asiaton verkkovakoilu ja -seuranta on laissa tiukasti rangaistavaa.