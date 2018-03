Toisen asteen opetuksen hinta on kohtuullistettava

Poliittinen paine toisen asteen koulutuksen kustannuksiin puuttumiseksi kasvaa. Kansalaisaloite maksuttoman toisen asteen koulutuksen puolesta ylitti eduskuntakäsittelyn edellyttämän 50 000 allekirjoituksen rajan viikonloppuna. Jo ennen sitä opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ilmoitti (KSML 10.3.) käynnistävänsä selvityksen asiasta.

Kustannuksia koskeva huoli nousi toden teolla poliittiseen keskusteluun viime syksynä, kun Pelastakaa Lapset ry:n tutkimus paljasti opiskelun kustannusten aiheuttavan suuria vaikeuksia noin 12,5 prosentille toisen asteen opiskelijoista. Toisen asteen opiskelu on Suomessa muodollisesti maksutonta, mutta käytännössä oppimateriaaleihin ja tutkintojen suorittamiseen liittyvät maksut nousevat sekä lukiossa että ammattikoulussa nelinumeroisiin summiin.

Maksuttomuuden edellytykset täytyy nyt selvittää ja ongelmaan puuttua. Nykymaailmassa toisen asteen koulutuksen hankkiminen on välttämätön työllistymisen edellytys, ja on sekä yksilön että yhteiskunnan ongelma, jos vähävaraisimpien mahdollisuudet työllistyä heikentyvät jo opiskeluvaiheessa.

Grahn-Laasosen mukaan maksuttomuuden kustannukset ovat 100 miljoonan euron luokkaa. Se ei asian painoarvoon nähden ole valtava summa. On silti oikein selvittää myös maksuttomuuden vaihtoehdot, sillä erityisesti vähävaraisille opiskelijoille kohdennettava tuki voisi periaatteessa poistaa ongelman pienemmin kustannuksin. Mutta jos toimivaa tapaa sen toteuttamiseen ei löydetä, on syytä ulottaa maksuttomuus kaikkiin toisen asteen opiskelijoihin.

Toisen asteen opiskelukustannusten kohtuullistaminen on tärkeää myös siksi, että oppivelvollisuuden ulottamisesta 18 ikävuoteen käydään jo poliittista keskustelua. On täysin mahdollista ja myös toivottavaa, että tulevaisuudessa toisen asteen opintoja suorittavat koko ikäluokat. Silloin viimeistään on ratkaistava opiskelemisen taloudellisiin edellytyksiin liittyvät ongelmat.

Koulutuksen pitäisi Suomessa olla kaikkien ulottuvilla ja siitä pitäisi olla ylitarjontaa. Vähävaraisuus ei saisi kenenkään opiskelua estää.