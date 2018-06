Tourujoesta tulossa yksi Jyväskylän helmi

Viiden vuoden kuluttua Jyväskylän halki voi virrata ainakin suomalaisittain ainutlaatuinen luonnonmukainen kaupunkijoki. Tourujoen kunnostamisesta luonnonmukaiseksi virtavesiuomaksi on tehty yleissuunnitelma, joka on nähtävillä huomisesta alkaen. Avoin keskustelutilaisuus on keskiviikkona, ja hiomisen jälkeen suunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Suunnitelman mukaan jokea ei tulevaisuudessa enää säännöstellä vaan vesi virtaisi jokiuomassa luonnon ehdoin. Näin vedenpinnan korkeus vaihtelisi vuoden kierrossa pikkupurosta tulviviin kevätkuohuihin. Ennallistaminen mahdollistaisi myös kalojen nousun Tourujokeen.

Viime kesänä Tourujoen alajuoksulle Kinakujan sillan kupeeseen valmistui puisto, jonka erikoisuus on amfiteatteri. Suunnitelmassa on rantapolkuja, levähdyspaikkoja, terassi- ja laiturirakenteita. Tourujoesta on tulossa Jyväskylän luontokohteiden helmi, joka houkuttaa niin kaupunkilaisia kuin matkailijoitakin.